Від вертепного дійства до фестивалю

Колядують учасники народного аматорського хору Здолбунівської ЦРЛ.

Минулої неділі у здолбунівському римо-католицькому костелі Св. ап. Петра і Павла відбулися важливі для знач­ної частини жителів нашого краю події.

Того дня свою Преміційну (першу) службу Божу провів, а потому благословив парафіян нововисвячений священик храму Земовіт Коперські. Відомо, що таку службу вважають найголов­нішою у житті священиків, а отримане після неї від преміціянтів благословення - великим благом. Тож о. Земовіта щиро вітали настоятель костелу Анджей Щісловіч, голова Товариства польської культури Здолбунівщини Софія Михалевич, керівник Рівненської обласної організації «Культурно-просвітницький центр ім. Т. Чацького» і комендант харцерського загону «Волинь» Олександр Радіца, молоді й поважного віку парафіяни. Він же, зазначивши, що найліпшим для людини по цей бік Неба є служіння Господу, подякував громаді за довіру та пообіцяв бути вірним її пастирем, поводирем на шляху до Бога.

Виступає гурт «BONUM».



Далі у костелі стартував фестиваль колядок, започаткований цьогоріч Товариством польської культури Здолбунівщини на зміну традиційному вертепному дійству, яке раніше члени організації готували і демонстрували громаді під час зимових свят. Після вступних промов о. Анджея, Софії Михалевич та Барбари Влодарчик - вчительки школи з вивчення польської мови, яка діє при Товаристві польської культури Здолбунівщини, віршовані віншування не раз линули з вуст ведучих програми Діани Матвійчук та Андрія Міськова. А широко і маловідомі різдвяні піснеспіви польською, українською, англійською, німецькою та чеською мовами впродовж майже двох годин лунали у виконанні учасників фестивалю. Були це дорослі і діти, вокалісти і музиканти, солісти і гурти, колядники з польської громади Здолбунова і колективи-гості. Музичний супровід заходу забезпечили Валерій Стельмащук та Олена Сачева.



Глядачі тепло сприйняли виступи молодших і старших учнів школи з вивчення польської мови, юної скрипальки Віки Семенюк, гурту «BONUM», Ярослави і Дмитра Саюків, харцерів, представників спільноти Неокатехуменів, вихованців Здолбунівської гімназії з багатомовною програмою і групи учасників народного аматорського хору Здолбунівської ЦРЛ з добіркою українських колядок, бандуристки Ольги Дутчук і її трирічної доньки Софійки, а зрештою, й усіх інших колядників. Загалом захід, який організатори планують зробити щорічним, вразив душевністю і надзвичайно позитивною атмосферою.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото автора.