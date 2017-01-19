Востаннє українців «переписали» у 2001-му

Архівні джерела дають змогу пригадати результати перепису населення на Здолбунівщині

Наприкінці 1990-х років в Україні, мабуть, не було людини, котра б не знала, скільки населення проживає у нашій новоствореній незалежній державі. Адже по телевізору щодня про це сповіщав рекламний ролик. «Нас 52 мільйони», - гордо запевняли у соціальній рекламі. Ми ж пишалися, що попри зміни, які відбулися у країні, нас, українців, так багато. Однак пройшло кілька років, і демографічна ситуація знач­но погіршилася.

За результатами першого Всеукраїнського перепису населення, який відбувся 5 грудня 2001 року, «нас» залишилося уже 48 млн. 457 тис. осіб.

Під час проведення перепису опитуванню підлягали всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебували на дату перепису населення на території держави, а також громадяни України, які на встановлену дату перебували за її межами. Населення переписувалося за місцем фактичного проживання, незалежно від наявності прописки та її характеру і права на житлову площу. Записи велися по домогосподарствах. У кожному приміщенні записувалися особи, які станом на 12 годину ночі з 4 на 5 грудня проживали в ньому, включаючи тих, хто проживав там тимчасово.



Загалом перший Всеукраїнський перепис зафіксував у нашому районі представників 27 національностей. Згідно з документами фонду управління статистики, у Здолбунівському районі найчисельнішими були українці - 56864 особи, далі – росіяни (1597), білоруси (170). Населяли Здолбунівщину і представники таких етносів як: азербайджанці (12), болгари (3), вір­мени (8), гагаузи - нащадки печенігів та половців (2), греки (1), грузини (4), даргинці – народ Дагестану (3), євреї (14), калмики (2), карели (2), киргизи (1), комі (1), комі-перм’яки (2), латиші (1), німці (19), осетини (2), поляки (124), румуни (21), словаки (25), туркмени (4), угорці (4), узбеки (1), цигани (1), чехи (67).

Загальна чисельність населення в районі станом на 2001 рік складала 59007 осіб, з них 28100 осіб - міського населення.

За національністю домінували українці у кількості 56864 особи, з яких українську мову в якості рідної назвали 56749 осіб.

У районі проживало 58918 осіб – громадян Украї­ни, 89 осіб були громадянами інших держав. Громадяни інших держав та особи без громадянства за націо­нальністю розподілялися так: українці – 31, азербайджанці – 1, білоруси – 4, вір­мени – 2, комі-перм’яки – 1, росіяни – 45, татари – 1.

За статевою структурою у районі переважали жінки - 31799 осіб. Чоловіків виявилося значно менше - 27208 осіб.

До речі, найстаріша людина в Рівненській області, якій на дату перепису випов­нилося 113 років, проживала саме в одному з сіл Здолбунівського району.

Станом на 2001 рік загальну середню освіту отримала 20441 особа, з яких 10117 - міське населення. Повну вищу освіту в районі здобуло 5000 осіб, з них більша частина - 3427 осіб - міське населення.

Всеукраїнський перепис населення 2001 року також передбачав збір інформації щодо основного місця роботи. На підприємствах, селянських та фермерських господарствах тоді працювало 15498 осіб. Працевлаштованими були 7927 чоловіків та 7571 жінка.

Згідно з результатами перепису, кількість пенсіонерів у районі в 2001 році становила 16247 осіб. На обліку в центрі зайнятості значилися 2454 особи. Було зареєстровано 166 підприємців.

Смертність у тому році на Здолбунівщині склала 1089 осіб. Основними причинами смертності в Україні на початку ХХІ століття були інфекційні та паразитарні хвороби, новоутворення, хвороби системи кровообігу, органів дихання, органів травлення, нещасні випадки, отруєння, травми та ін. З 2001 року спостерігається й значне збільшення кількості хворих у районі.

Як змінилася демографічна ситуація у 2011 році, а саме тоді, згідно з європейськими стандартами, мав бути проведений наступний Всеукраїнський перепис населення, ми так і не дізналися, оскільки коштів на його проведення не було передбачено ні тоді, ні в наступні роки. Згодом в Україні стало вже не до проведення перепису, тож у зв’язку з політичними подіями його відкладено до 2020 року.

Складно спрогнозувати, якими будуть результати майбутнього перепису і в державі, і в нашому районі. Адже на кількість населення вплинуло і суттєве підвищення рівня смертності у зв’язку з хворобами, і трагічні події останніх років у державі.

Вікторія ГОЛОВАТЮК,

провідний архівіст архівного відділу Здолбунівської РДА.