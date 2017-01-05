Дитячі мрії повинні здійснюватися

На фото: Яна Униченко та Арсен з подарунком.

Десятирічний здолбунівчанин Арсен дуже давно мріяв про велосипед – хлопчикові хотілося сісти на двоколісного красеня та мчати наввипередки з віт­ром. Однак він не вірив, що це втілиться у життя, адже раніше його мрії ніколи не здійснювалися.

Але волонтерка-художниця з Луганщини Яна Униченко і директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Павлова повернули хлопчикові віру у диво. Напередодні різдвяно-новорічних свят, якраз після святкового ранку «Що приніс нам святий Миколай» для дітей вразливих категорій, вони вручили йому омріяний велосипед.

- Дорослі і діти повинні знати, що мрії здійснюються. Головне - у це вірити, - переконана Тетяна Павлова.



Добре, коли дитячі мрії допомагають втілювати у життя дорослі. Під час літніх канікул Яна Униченко проводила арт-терапію «Моя мрія» у таборі «Романтик». Тоді Арсен намалював велосипед, який хотів би мати. Але вважав, що його бажання нездійсненне, бо досі ніколи нічого з того, про що він мріяв, не отримував. Художниця настільки цим перейнялася, що захотіла будь-що допомогти Арсенові повернути віру в диво.

Кошти на велосипед Яна Униченко почала збирати ще восени. Звернулася до друзів на сторінці у соцмережі з проханням допомогти втілити Арсенову мрію. Так вдалося зібрати частину потрібних коштів. Основну суму надала рівнянка Марія Ковальчук. А волонтерка зі Здовбиці Ірина Хомич допомогла сконтактувати з Віталієм Антонюком, який продав велосипед з дуже суттєвою знижкою.

- Хочеться, щоб дорослі більше звертали увагу на дітей, які часто зневірюються і перестають чекати на диво. Адже діти – наше майбутнє, і ми повинні про них дбати. Дуже дякую усім небайдужим людям, які долучилися до цієї справи. Особлива подяка - Тетяні Федорівні Павловій, яка підтримує усі мої починання, - розповіла Яна Униченко.

Коли хлопчикові вручили велосипед, його щасливий погляд свідчив: він не йме віри, що все це відбувається насправді. Подякувавши за чудовий подарунок, Арсен міцно обійняв кожного з волонтерів і з посмішкою повіз велосипед додому. Адже цього дня отримав не лише подарунок, а й віру у добро та людяність, які йому зуміли повернути добродійники. Адже саме для цього ми й живемо на світі, правда?

Ірина САМЧУК.