Непрості відповіді на «лікарняні» запитання

Тринадцята сесія Здолбунівської районної ради, яка відбулася 21 грудня, пройшла за цілковитого аншлагу. Громадяни, котрі бажали взяти участь у засіданні, зайняли цього дня в залі навіть «місця для стояння». Адже вкотре очікувалося обговорення наболілого питання – необхідності скорочення ліжко-місць у Здолбунівській ЦРЛ.

Однак спочатку депутати розглянули 29 питань порядку денного. Працювали злагоджено, оскільки більшість з них було попередньо обговорено на засіданнях постійних комісій та на президії райради. Зважаючи на попередній детальний розгляд на комісіях та президії, районні обранці виступили з пропозицією повторно не заслуховувати звіт голови Здолбунівської районної ради Олега Дацюка та підтримали одноголосно проект рішення.



Також під час засідання було затверджено звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку Здолбунівського району на 2016 рік.

А от до Програми економічного та соціального розвитку району на наступний рік, проект якої депутати нині також підтримали, ще продовжують надходити пропозиції.

Схвалили на засіданні і проект районного бюджету на 2017 рік. Як зазначив начальник фінансового управління Здолбунівської РДА Володимир Нечипорук, розповідаючи про особливості бюджету-2017, у наступному році фонд заробітної плати працівників бюджетної сфери зросте на 60 %. Відбудуться й певні зміни у фінансуванні освітянської галузі. Зокрема субвенцію з держбюджету буде спрямовано виключно на зар­платню педагогам. Натомість комунальні послуги, утримання шкіл фінансуватимуться з районного кошторису. У сфері охорони здоров’я з місцевої казни оплачуватимуться лише енергоносії, все інше фінансуватиме держбюджет.

Також під час сесійного засідання депутати внесли зміни до районного бюджету на 2016 рік, затвердили план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та план роботи районної ради на 2017 рік.

Однак найбільше обговорень очікувано спричинило скорочення ліжкового фонду лікарні. У залі цього дня були присутні і працівники Здолбунівської ЦРЛ, які бурхливо відстоювали необхідність залишити усі ліжка в відділеннях районної лікарні, і делегації від сіл, розташованих навколо Мізоча, кот­рі приїхали підтримати функціонування терапевтичного відділення № 2 Здолбунівської ЦРЛ, що у смт Мізоч. Раніше депутати тамтешніх сільських рад прийняли звернення до районної ради та РДА щодо недопущення скорочення 25 ліжко-місць у відділенні, що в Мізочі.

Враховуючи численні звернення депутатів різних рівнів та колективні звернення, задля уникнення соціальної напруги було рекомендовано скоротити 7 ліжко-місць в терапевтичному відділенні № 2 смт Мізоч Здолбунівської ЦРЛ, та 18 – у відділеннях Здолбунівської ЦРЛ. Тож нарешті на непросте лікарняне питання з’явилася хоч якась відповідь.

До слова, на нинішньому засіданні депутати вирішили звернутися до управління охорони здоров’я Рівненської ОДА щодо створення госпітального округу на базі Здолбунівської центральної районної лікарні. Це питання постало у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932, в якій затверджено Порядок створення госпітальних округів.

Марина СТЕПАНЮК.