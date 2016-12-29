У передчутті Новоріччя

Біля БКЦ встановлюють головну ялинку міста.

До Нового року залишилися лічені дні. Тому й турботи у всіх уже передсвяткові. Хтось купує подарунки та розмірковує, яку вибрати ялинку – штучну чи живу. Інші ж готують святкові передачі військовим на Схід, щоб бійці в окопах також відчули справжній дух Новоріччя.

Готуються до свята і в Здолбунові. Громадські заклади вже прикрасили новорічними гірлянди, а на площі Героїв Майдану, поряд з будинком культури цементників, працівники КП «Здолбунівське» цього тижня встановили головну ялинку міста. Це дерево росло поблизу Здолбунівської ЗОШ І ст. № 7. Як розповіла завіду­юча відділом комунальної служби по благоустрою міста Здолбунівської міської ради Ірина Сирота, саме працівники школи запропонували зрізати ялину, стан якої був аварійним. Тож щоб не піддавати небезпеці малечу, яка щодня ходить повз, ялинку вирішили «прилаштувати» з користю.



У міськраді обіцяють, що вже до католицького Різдва головна ялинка міста засяє новорічними вогнями. Святкове дерево цьогоріч буде яскравішим, адже прикрасять його ще й новими електричними гірляндами, вартість яких – 15 тис. грн. Крім того, ялинку оздоб­лять іграшками, наданими вихованцями Здолбунівської районної станції юних техніків та дитсадків міста, а також працівниками Здолбунівської міської ради. Загалом вартість встановлення та оздоблення головної ялинки обійдеться міському бюджету у 25 тис. грн.

Хто ж прийде вітати діт­лахів зі святами на новорічні ранки до шкіл та садочків, вирішуватимуть у колективах навчальних закладів. Протягом останніх років у період приготування до різдвяно-новорічних свят відбувається дискусія щодо того, чи варто відправити Діда Мороза на заслужений відпочинок, а замість нього проводити дитячі ранки за участю святого Миколая Чудотворця.

Власну позицію щодо «новорічної» дилеми оприлюднив навіть голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук. Керівники навчальних закладів нещодавно отримали лист за його підписом з проханням переглянути плани роботи та включити у проведення різдвяних концертів, обрядових вистав, театральних постановок та інших святкових дійств для дітей персонаж святого Миколая. Очільник РДА вважає недоцільним використання у новорічно-різдвяних святкуваннях персонажів Діда Мороза та Снігурки як таких, що нав’язані радянською ідеологією.

Проте погоджуються з такою думкою далеко не всі. Тому між прихильниками обох персонажів навіть розгорілася дискусія у соцмережах. Позатим у деяких навчальних закладах справді помаленьку змінюють сценарії новорічних ранків, адаптуючи їх «під Миколая». І малюкам це дуже подобається.

Ірина САМЧУК.

Ми поцікавилися у земляків про те, чи згодні вони «відпустити» Діда Мороза та зустрічати Новий рік зі святим Миколаєм.

Валентина БОЯРЧУК, провідний спеціаліст відділу культури і туризму Здолбунівської РДА, мама семирічної доньки:

- Вважаю, що заміна Діда Мороза святим Миколаєм – це дуже прогресивний і потрібний у наш час крок. Тому я не проти, щоб під час новорічного ранку дітей вітав зі святами Миколай. Звісно, одразу «змістити» Діда Мороза не вийде, але поступово ми таки дійдемо до цього. Зараз важливо, щоб батьки та педагоги працювали в єдиному напрямку, розповідаючи дітям, хто такий Миколай, а хто - Дід Мороз.

Анна ПУШКІНА, вчитель початкових класів Заліської ЗОШ І ст., мама трирічного сина:

- На Новий рік до діток повинен приходити Дід Мороз. З дитинства звикла, що на зимові свята приносить подарунки саме він. До мого сина святий Миколай з дарунками «заглядав» 19 грудня. А в садочку на новорічних ранках дітей завжди вітав Дід Мороз. І вдома синочок дуже чекає на нього. Тому на свята повинен приходити Дід Мороз, щоб не розчаровувати дітей.

Наталія КАТЕЛА, переселенка з Маріуполя, мама п’ятьох дітей віком від 4 до 15 років:

- Зараз дітям дуже потрібно пояснити різницю між Дідом Морозом та святим Миколаєм. На жаль, на Донбасі день Миколая не святкують. Тому мої найменші ще не особливо розуміють, чим ці два персонажі різняться. Думаю, вони не засмутяться, якщо на новорічну виставу прийде Миколай Чудотворець. А через кілька років всі звикнуть саме до святого Миколая як до символу свят.

Віталій ШЕВЦОВ, боєць АТО, голова СК «Сейкен», тато двох дітей 8 і 3 років:

- Якщо наслідувати Європу і дотримуватися сучасних тенденцій, то варто замінити Діда Мороза святим Миколаєм. Дід Мороз – це моє дитинство, а от мої діти вже більше очікують на Миколая, згадують його значно частіше ніж Діда Мороза. Саме для нього вчать вір­ші, ждуть подарунків від Чудотворця. Тому вони сприймуть таку заміну цілком спокійно.

Алла ПАВЛЕНКО, методист ДНЗ «Ладоньки»:

- Передусім потрібно врахувати відмінності між цими двома персонажами. Ми розповідаємо дітям, що святий Миколай приносить подарунки тільки тоді, коли вони чемні, слухняні, гарно поводяться. Натомість Дід Мороз є символом Новоріччя, а, отже, вітаючи зі святами, приходить з дарунками для всіх без винятку. Утім, цього року на новорічних ранках наших наймолодших вихованців вітатиме саме Миколай Чудотворець.