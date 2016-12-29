Запровадження оформлення ID-паспортів для дорослих

З початку листопада у підрозділах ДМС приймають заяви на оформлення паспорта громадянина України у формі картки за новими правилами, ухваленими Урядом.

Запровадження паспорта-картки в Україні розпочалося у січні 2016 року. Досі нові паспорти видавали лише особам, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Загалом в Україні видано вже понад 190 тисяч нових паспортів. Головним мотивом запровадження нового документа є безпека суспільства, захист від підроблення та крадіжки особистості (Identitytheft).

З метою уникнення ажіотажу навколо оформлення нових паспортів Урядом ухвалено рішення щодо оформлення паспорта-картки лише у певних випадках. Відповідно до нових правил, паспорт-картку оформлюватимуть як перший паспорт з 14 років, а також особам, які змінили прізвище, втратили паспорт або звертаються для вклеювання фотокартки після досягнення 25-річного та 45-річного віку.



Нині міграційна служба через систему «Prozorro» закуповує необхідне обладнання, тож очікується, що до кінця 2016 року у всіх 600 підрозділах ДМС можна буде оформити новий документ. Зараз таких відділень лише 330. Окрім того, найближчим часом повинні розпочати прийом заяв на оформлення паспорта-картки центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). До забезпечення всіх підрозділів ДМС обладнанням для оформлення паспортів нового зразка у підрозділах, де обладнання відсутнє, тимчасово видаватимуть паспорт у формі книжки старого зразка.

Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни документів законодавством не передбачено, відповідно до закону, всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії. Тому добровільну (за бажанням) заміну документів тимчасово обмежено з метою уникнення ажіотажу, великих черг та проявів корупції під час надання послуги.

Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого складає 279 грн. При цьому місцеві громади наділені повноваженнями щодо часткового або пов­ного звільнення від оплати вартості послуги окремих категорій осіб. Окрім того, для оформлення паспорта-картки не потрібно подавати фотографії, як це відбувалося раніше. Це дасть змогу зекономити щонайменше 50 грн.

Серед важливих нововведень, які набули чинності з 1 жовтня, - нанесення на паспорт-картку номера облікової картки платника податків (тож українцям не потрібно буде мати при собі паперові довідки з податкової), а також електронного цифрового підпису.

Інформуємо, що на офіційному веб-сайті ДМС удосконалено роботу сервісу «Розрахунок вартості послуг та виписка рахунків з реквізитами» з врахуванням останніх змін в законодавстві. Сервіс доступний за посиланням: https:dmsu.gov.ua/invoice/invoice.php.

Наталія ІВАНОВА,

головний спеціаліст Здолбунівського

районного сектора Управління Державної

міграційної служби України в Рівненській області.