По Вкраїні з краю в край ходить святий Миколай

Після служби у Свято-Успенському храмі м. Здолбунів.

Щороку святий Миколай приходить до всіх слухняних діток. А цьогоріч малюки вразливих категорій сімей мали змогу отримати сюрпризи просто з рук доброго святого, завітавши на дитячі ранки «Що приніс нам святий Миколай», які відбулися у Здолбунівському районному будинку культури 15 грудня.

Вже традиційно такі заходи щороку організовують Здолбунівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з РБК.

Цьогоріч півтори години розваг для вісімдесяти діток промайнули майже непомітно. Малеча із захватом переглядала лялькову виставу «У чарівному світі». Потому маленькі гості залюбки гралися з казковими героями та святим Миколаєм в ігри, танцювали, співали пісень про Чудотворця.

Театралізоване дійство у ДНЗ «Ладоньки».



Зі свята усі поверталися з подарунками - канцтоварами та цукерками, які підготували Рівненський обласний та Здолбунівський районний центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також Рівненський обласний осередок «Ліга соціальних працівників України».

Веселе свято сподобалося і дорослим, і малим. Демобілізований боєць Костянтин Александрук на такому заході побував уперше. Він привів на зустріч з Миколаєм семирічну донечку.

- Дуже приємно, що про тих, хто воював, та про їхні сім’ї пам’ятають. Сьогодні подивилися цікаву і повчальну виставу – доньці сподобалося, - зазначив воїн АТО.

Свято таки справді вдалося. Адже залу малеча залишала зі щасливими посмішками, міцно тримаючи презенти від доброго святого.

Самооборонівці вітають діток.



Увечері 19 грудня у Свято-Успенському храмі м. Здолбунів маленькі хлопчики й дівчатка вразливих категорій сімей разом з батьками та вихователями зібралися на святкову службу. Діт­лахи під час неї намагалися бути серйозними та поважними, тримаючи у руках свічечки. Отець Ігор відслужив молебень та зачитав ім’я кожного присутнього у храмі маленького гостя. А згодом дітки уважно слухали розповідь про те, ким же був той добрий святий, який щороку щедро їх обдаровує. Наостанок святий Миколай вручив кожній дитині чудові подарунки.

Ініціаторами заходу, який щороку підтримує церковна громада, були священнослужителі храму о. Дмитро та

о. Ігор. Передали запрошення на свято та перебували з дітьми у ці урочисті години директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Павлова і юрисконсульт Оксана Александ­рова. Допомог­ли організувати і провести дійство прихожани церковної громади Анатолій та Олександр Петруки. Звершення молебню проходило у супроводі церковного хору під керівництвом регента Ольги Демчук.

Саме так, завдяки щирим зусиллям небайдужих людей, у душах малюків зріє віра, що цей світ – прекрасний, а нав­коло є ті, хто ставиться до них з любов’ю та турботою.

Ірина САМЧУК.

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Напередодні одного з найулюбленіших дитячих свят до ДНЗ «Ладоньки» завітали гості. Актори Рівненського обласного академічного театру ляльок презентували малечі театралізоване дійство «Завітай до мене, Миколаю!». Цікаво, що вистава була інтерактивною, тож діти із задоволенням брали участь у дійстві, змагаючись у конкурсах та готуючись до приходу святого Миколая. А наприкінці вистави, побожно склавши ручки, чекали, доки добрий святий доторкнеться до чола та подарує відчуття радості від такої очікуваної зустрічі.

Вл. інф.

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Хто ж він, той святий, на котрого так чекають діти? Легенда розповідає, що у дитинстві (а ріс Миколай у заможній родині) горнувся хлопчик до бідних, нужденних, скривджених, голодних та калік. Він змалку щиро молився і просив у Господа справедливості, миру, прощення і милосердя. Робив добро, не чекаючи на подяку і славу. Тому його ще за життя називали «батьком сиріт, вдів і бідних». Після смерті батьків продав маєток і роздав гроші бідним, а сам став священиком. Своїми молитвами зцілював недужих, сліпих і калік. Був покровителем мандрівників, а також усіх тварин – диких і свійських. Всім серцем любив дітей і кожному хотів подарувати бодай крапельку своєї любові.

В Україні з давніх-давен відзначали день Миколая з особливим пошануванням. Щоб дізнатися більше про найулюбленіше свято малечі, до бібліотеки завітали учні 4 класу (класний керівник Н. М. Троян), 3-Б класу (класний керівник З. Я. Гребенюк) та бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Л. К. Мельничук. Під час святкової мандрівки «По Вкраїні з краю в край ходить святий Миколай» юні школярики співали Миколаю багато пісень, декламували вірші, водили хороводи біля ялинки. Про святого Миколая та чудеса, які він творив, розповіла працівник районної бібліотеки для дітей та юнацтва. Всі присутні на святі слухняні діти отримали від Миколая солодкі подарунки.

Ольга ЛІТКОВСЬКА,

провідний бібліотекар

Здолбунівської РБДЮ.

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Миколай-Чудотворець разом з помічниками завітали у гості до діток району, чиї батьки, на жаль, не повернулися з фронту живими. Такий сюрприз приготували для дітей волонтери ГО «Здолбунівська сотня самооборони». Щед­рі подарунки отримали й діти поранених воїнів, бійців-контракт­ників та членів ГО, які захищали нашу країну на Сході. А ще добрий святий вітав родини віншуваннями та з задоволенням фотографувався з малюками. Загалом самооборонівці привітали зі святом понад 30 дітей.

Вл. інф.