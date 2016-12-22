Відзнаки для волонтерів

Відзнаку отримала волонтерка Марія БРАГА,

яка сплела понад півсотні маскувальних сіток.

Ремонт бойової техніки, збір продуктів, ліків та одягу, регулярні передачі на фронт найнеобхіднішого, щоденне спілкування з воїнами у телефонному режимі… Усе це – звичайні волонтерські будні, які розпочалися ще три роки тому з допомоги Майдану і тривають досі. Волонтери, які усіляко підтримують бійців на Сході, – це друга армія України. Тож вони заслуговують і на повагу, і на відзнаки.

Одинадцятого грудня тринадцятьом волонтерам зі Здолбунівщини Подяки, грошові премії та тематичні монети Нацбанку «Україна починається з тебе» урочисто вручив народний депутат України від нашого округу Олександр Дехтярчук. Ця монета номіналом у 5 гривень присвячена саме волонтерській діяльності в Украї­ні. Вона з’явилася в обігу у жовтні цього року. На аверсі монети зображений тризуб, орнаментований стилізованими серцями, які символізують самопожертву та добродійність. На реверсі – силует українського воїна з блакитно-жовтим серцем, до якого з усіх боків протягнуто долоні з серцями. Монету випущено обмеженим тиражем - 50 тисяч штук.



- Знаю про ту допомогу, яку здолбунівчани надавали і надають воїнам. Тож, користуючись нагодою, саме цю символічну п’ятигривневу монету хочу подарувати кожному з кращих волонтерів, - зазначив під час нагородження Олександр Дехтярчук.

Цього дня відзнаки отримали й активісти Здолбунівської сотні самооборони, й окремі волонтери, які нині продовжують допомагати армії, сім’ям бійців та загиб­лих захисників. Один з нагороджених земляків, Ігор Щебет, який займається ремонтом техніки для воїнів, переконаний, що сила волонтерів – у єдності.

- Нам допомогла згуртованість. Хіба хтось самотужки ризикнув би взяти БТР, щоб над ним попрацювати? Можна щось робити, тільки знаючи, що поруч є хороші друзі, які завжди допоможуть і порадами, і ділом. А той досвід, якого ми набули за час активної роботи, потрібен зараз. Адже бійці продовжують телефонувати зі Сходу України, радитися щодо технічних питань, - розповів Ігор Щебет.

Волонтери і зараз недосипають ночами, шукають благодійників, підтримують наших захисників матеріально та морально. Адже війна, на жаль, не скінчилася. Тому їхній вклад у спільну справу був і залишається неоціненним.

До слова, отримані грошові премії усі волонтери, яких відзначили того дня, передали на потреби армії.

Ірина САМЧУК.