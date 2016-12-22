Кооперативні династії

Василь та Надія Конончуки.

Найбільше і найцінніше надбання споживчої кооперації - це її люди, звичайні працівники. Саме вони творили славну історію кооперації району і продовжують вписувати в неї нові сторінки. Саме вони, завдяки нелегкій праці та відданості професії, зробили суттєвий внесок у справу підвищення добробуту населення, розвитку та зміцнення економіки краю.

Молодше покоління династії КОНОНЧУКІВ –

син Сашко та його дружина Яна з дітьми.



Особливої поваги заслуговують кооперативні династії. Адже така династія – це скарбниця найцінніших родинних традицій та вмінь, бажання берегти їх та передавати наступним поколінням.

Однією з таких династій є родина Конончуків. Її берегиня Надія Петрівна прийшла працювати в споживчу кооперацію у 1986 році. Не цуралася жодної роботи. Тож хоч і була за освітою бухгалтером, спочатку працювала продавцем Гільчанського споживчого товариства. Згодом її перевели на посаду бухгалтера, де й пропрацювала протягом восьми років. Надія Петрівна – людина мудра і виважена, сумлінний працівник і грамотний спеціаліст. Не раз до неї приїздили бухгалтери не тільки з інших районів, а й з областей, щоб перейняти досвід.

Проминув час, і Надія Петрівна знову працює за прилавком магазину в рідному селі Миротин. Завжди привітна і усміхнена, радо зустрічає кожного покупця. А в магазині є що запропонувати відвідувачам, адже вибір товарів там великий, викладка – зручна, створено справж­ній домашній затишок.



У споживчій кооперації району вже десять років працює водієм і чоловік Надії Петрівни Василь Володимирович. Тільки хороші слова можна почути про нього як від спеціалістів системи райспоживспілки, так і від продавців, котрим він доставляє товари.

Для батьків є справжньою нагородою, коли діти вирішують продовжити їх­ню справу. З працьовитого батька бере приклад син Сашко, який трудиться водієм у спілці споживчих товариств Рівненської області, а зі свекрухи - його дружина Яна, котра працює продавцем Виробничо-заготівельного торгового підприємства.

У споживчій кооперації району майже 20 років працює продавцем і сестра Надії Петрівни Тетяна Шмук, а також її донька Аня. Тож загальний стаж роботи цієї родини у споживчій кооперації складає майже 80 років!

Приємним затишком вражає і магазин у селі Глинськ, де працюють Галина Петрівна Завадцька та її донька Наталя Мазурець. На високому рівні культура обслуговування в магазині села Спасів, де трудяться сестри Валентина Цвик та Катерина Климюк. Успішно працює у цій сфері подружжя Віталій та Людмила Загородські.

Усі ці кооперативні родини об’єднує любов до роботи, професії, підприємства, де вони працюють. Сподіваємося, що свої знання, навички та вміння передадуть вони і наступним поколінням.

Любов КОНДРАТЮК,

заступник голови

правління райспоживспілки, голова районної

профспілкової організації.