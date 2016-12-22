Як заощадити на «комуналці»

Заповітною мрією кожного споживача комунальних послуг є якнайменші суми у щомісячних платіжках. Однак за нинішніх тарифів доводиться сподіватися хіба що на рятівні субсидії та власну ощадливість.

За кордоном енерго­ощадні методи використовують вже давно й успішно. Ми ж лише намагаємося потроху їх освоювати. Спеціалісти розробили поради для тих, хто прагне скоротити споживання електроенергії, води та газу.

Електроенергія:

замінити лампочки та вимикати електроприлади

1. Вимикайте світло у кімнатах, де нікого немає. Варто клацати вимикачем, навіть якщо збираєтеся вийти звідти на кілька хвилин. Лампочка від цього не зіпсується, а заощадити вдасться суттєво. Якщо не користуєтеся електроприладами, вимикайте їх з розеток. Навіть не ввімкнений електроприлад використовує невелику кількість енергії. Виймайте з розеток зарядні пристрої для мобільних, ноутбуків, планшетів, після того, як гаджети зарядилися. Так можна не лише заощадити, а й вберегти акумулятори від швидкого зношування.

2. Замініть лампочки на енергоощадні. Світлодіодні LED-лампочки, навіть з урахуванням їх вартості, допоможуть зменшити витрати на електроенергію на 30 %. До того ж, термін їх служби значно триваліший.



3. Слідкуйте, щоб холодильник не перенавантажувався. У морозильній камері не повинно бути снігу і льоду, дверцята мають щільно зачинятися. Морозильні камери втрачають до 60 % потужності та ефективності, якщо в них багато льоду. Не ставте до холодильника гарячої їжі, адже це призведе до зайвих витрат електроенергії. Холодильник повинен стояти подалі від джерел тепла, у прохолодному місці. Від стіни до приладу має залишатися простір не менше 10 см.

4. Під час готування їжі не відчиняйте часто електродуховку – це призведе до втрат 20 % тепла у ній і, відповідно, до втрат електроенергії. Користуйтеся сучасними приладами для приготування їжі – мультиварками (у них можна готувати дві страви одночасно), індукційними плитами (вони працюють швидко та економно).

5. Купуйте енергоощадні побутові прилади з маркуванням «А» чи «А+». Наприклад, холодильник такого класу споживатиме на 30-50 % менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

6. Під час прибирання рідше використовуйте пилосос. Не забувайте регулярно чистити його фільтр, адже заповнений сміттям прилад витрачає на 20 % більше електроенергії.

7. Регулярно видаляйте накип всередині електрочайника, щоб цей електроприлад швидше нагрівав воду та споживав менше енергії.

8. На конфорці електроплити нагрівайте відразу велику порцію води, готуйте кілька страв одночасно. Тоді каструлі будуть грітися одна від одної. Вимикайте конфорку за кілька хвилин до готовності страви.

9. Використовуйте економний режим під час прання у машинці. 90 % енергії, яку споживає пральна машина, йде на обігрів води.

Вода: встановити лічильники

та придбати «посудомийку»

1. Закривайте крани. Для чищення зубів або ж гоління вистачає невеликої кількості води. Не розморожуйте м’ясо чи рибу під водним струменем – це дасть змогу зберегти не тільки воду, а й корисні речовини у продуктах. Врахуйте, що з відкритого крана витікає від 5 до 10 літрів води на хвилину.

2. Встановіть лічильники води. Полагодьте змішувачі, які протікають. З несправного крана за добу може «накапати» від 30 до 300 літрів води. Встановіть на змішувач води аераторну насадку, це майже вдвічі скоротить витік води за хвилину.

3. Замініть звичайний зливний бачок унітаза на сучасний – з кнопкою економічного зливу. Якщо немає такої можливості, помістіть в бачок дволітрову пляшку з рідиною. Так об’єм води, яка зливається, зменшиться на 20 літрів у день.

4. Мийте тарілки у мийці, а не під струменем води. Кількість споживаної води зменшиться у 3-5 разів. Якщо у вас велика сім’я, придбайте посудомийну машину. У середньому вона витрачає втричі менше води на миття одного комплекту посуду, що дає змогу зекономити до 8000 літрів води на рік. Крім того, це заощаджує гарячу воду, яка є дорожчою.

5. Замість ванни приймайте душ. Порівняйте: на ванну витрачається 140-160 літрів води, на прийняття п’ятихвилинного душу - 30-50 літрів.

6. Купуйте пральну або посудомийну машину класу А або АА і намагайтеся завантажувати їх повністю. Так ви будете економити не тільки воду, а й електроенергію.

Тепло: ліквідувати шпарини та

встановити нові радіатори

1. Переставте меблі. Якщо не затуляти ними радіатори опалення, температура у кімнаті зросте на 1-3 градуси.

2. Ретельно перевірте, чи немає шпаринок у вікнах, дверях, а також в інших місцях, звідки може потрапляти холодне повітря. Якщо такі є - ліквідуйте їх.

3. Утепліть старі вікна звичайною липкою стрічкою та поролоном – це збереже 10-15 % тепла в оселі.

4. Встановіть тепловідбивні екрани за радіаторами. Це дасть змогу підвищити температуру в кімнаті на 1-3 градуси.

5. Якщо є така можливість, забезпечте зовнішню теплоізоляцію житла, замініть вікна на енергоощадні та встановіть замість старих «ребристих» радіаторів нові, плоскі. Варто замислитися і про встановлення сучасної опалювальної техніки та програмованих терморегуляторів, які забезпечують оптимальний температурний режим.

Газ: готувати на парі і вибирати

«правильний» посуд

1. Закривайте посуд кри­ш­­ками під час приготування їжі, якщо іншого не вимагає рецепт. Готуйте декілька страв одночасно.

2. Зменшуйте полум’я, коли вода чи страва закипіли. Для підтримки температури кипіння достатньо невеликої кількості енергії.

3. Спробуйте готувати на парі. Найкраще для цього підходять пароварка або мультиварка. Але й без купівлі додаткових пристроїв можна обійтися. Для приготування страв на парі каструлі встановлюють одна на одну, при цьому верхня каструля гріється парою, яка піднімається з нижньої. Так можна одночасно варити картоплю і тушкувати овочі.

4. Використовуйте каструлі з товстим дном. Вони краще зберігають тепло. Слідкуйте, щоб їх діаметр збігався з діаметром конфорок. Якщо плита газова, кінчики полум’я повинні торкатися дна каструлі, а не виступати з її боків.

5. Для варіння картоплі та інших овочів використовуйте мінімум води. Можна нагріти воду в електрочайнику та залити овочі окропом.

Підготувала

Ірина САМЧУК.