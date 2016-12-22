Вечорниці у Мізочі

З-поміж найбільших зимових свят чи не найочікуванішим був день Андрія, 13 грудня, коли, за українським звичаєм, сільська молодь збиралася на так звані «великі» вечорниці, влаштовуючи там усілякі забави.

Свято народної мудрості та української народної пісні «Дай, Андрію, знати, яку долю ждати» відбулося 11 грудня у Мізоцькому будинку культури. Які ж вечорниці без неї – милої, веселої, дорогої нам з дитинства української народної пісні? Тож розпочалося свято з виступу ансамблю «Мізоцькі переливи» (кер. С. Денищук). Запальні українські танці подарували глядачам учасники танцювального колективу «Надія» (кер. Н. Одарчук). Бурхливо аплодували гості свята учневі Мізоцького НВК Василю Федушу, який читав гуморески Павла Глазового. Веселі пісні прозвучали у виконанні учасниць гуртка естрадної пісні І. Панащук, Б. Дорощук (кер. Н. Конюшек) та К. Тимощук (кер. В. Устянчук).

Приємну атмосферу у залі зуміли створити господині вечорниць Н. Поліщук та О. Степанюк. Також глядачі посмакували варениками і чаєм, які надав для проведення андріївських вечорниць генеральний директор ТзОВ «Агроконсалт АВ» А. Волтерс. За традицією, вечорниці завершилися кусанням калити, яку приготувала Г. Шебуня. Тож свято подарувало присутнім неймовірне задоволення.

Тетяна ГЕРАСИМЧУК,

художній керівник Мізоцького БК.