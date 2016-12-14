Щоб усе було на совість

Наслідки підтоплення у Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ст. ліквідуватиме підрядник

Востаннє у Гільчанській школі довелося побувати на початку листопада. Тоді фасад закладу приємно вразив – будівля з новеньким дахом виглядала по-справжньому сучасною. А от всередині весь лоск псувала неприваблива картина на другому поверсі - облуплені, вражені грибком стіни, розмокла підлога… Затоп­лені приміщення міг врятувати лише капремонт, і це було помітно неозброєним оком.

Дах у школі почали перекривати ще в серпні. Однак після виконання підрядником основних робіт залишилася низка недоліків. Оскільки під час проведення перекриття у покрівлі лишалися незакритими отвори, під час осінніх дощів до спортивного та актового залів коридору потрапляла вода. Як наслідок, частину приміщень було затоп­лено, що й призвело до суттєвих руйнувань.

Саме через ситуацію, що склалася, й почали обурюватися вчителі та учні закладу. Тож внаслідок появи листа колективу школи на одному з сайтів на офіційному Інтернет-ресурсі Здолбунівської місцевої прокуратури оприлюднили інформацію, у якій зокрема йшлося про наступне: «Здолбунівською місцевою прокуратурою встановлено, що у Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів Здолбунівського району внаслідок неналежного і несвоєчасного виконання підрядником робіт щодо реконструкції покрівлі приміщення навчального закладу підтоплено атмосферними опадами перекриття та стіни частини будівлі, зіпсовано в окремих приміщеннях підлогу». Тому 25 листопада місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення. Як повідомив керівник Здолбунівської місцевої прокуратури Григорій Нижник, наразі триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, стан якого перебуває на конт­ролі місцевої прокуратури.



Ситуацію, котра склалася у Гільчанській школі, прокоментував і голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук. За його словами, на те, що у приміщенні закладу тече дах, гільчанці скаржилися ще задовго до початку ремонтних робіт. Власне, тому й виникла необхідність заміни покриття. У результаті з обласного бюджету на заміну даху було виділено майже 1 млн. грн., ще 250 тис. грн. спрямували туди з районного бюджету.

- Роботи на об’єкті розпочалися влітку. Дах на основному приміщенні робітники перекривали якісно. При цьому, буваючи у Гільчі, я постійно запитував у директора та зав­госпа, чи є претензії до підрядника. Щоразу отримував відповіді, що все гаразд. А от на іншій частині приміщення роботи велися дещо гірше. Саме цю частину школи і підтопило. Визнаю, що там є серйозні проблеми, але при цьому треба й зважити на те, як там усе виглядало до початку робіт! Загалом за останніх два роки у Гільчанській школі було встановлено твердопаливну котельню, замінено частину вікон на енергоощадні, понад мільйон гривень виділено на заміну даху. Погодьтеся, це суттєвий внесок у облаштування навчального закладу. Що ж до недоліків, то їх буде усунуто, у цьому мене запевнив підрядник, - зазначив Сергій Кондрачук.

Тож якщо підрядник справді доведе до ладу «підмочену» частину приміщення, гостре питання, вочевидь, зніметься. Незважаючи на те, що замовником робіт з перекриття даху є Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, добре, що районне керівництво від вирішення дражливої проблеми не усунулося. Врешті, як слушно зазначив Сергій Кондрачук, не помиляється тільки той, хто нічого не робить.

А те, що в наших закладах освіти нині відбуваються позитивні зміни, не заперечать навіть опоненти нинішнього керівництва. Днями довелося зазирнути до спортивної зали міської ЗОШ № 6. Залу не впізнати – там уже встановлено нові вікна, пофарбовано стелю та стіни. Нині робітники замінюють підлогу. І, судячи з побаченого, роблять це на совість. Тож у спортзалі, де, пригадується, дошки рипіли ще у дев’яностих роках минулого століття, тепер буде лад.

Що ж до Гільчанської школи, то й там, сподіватимемося, усе доведуть до логічного завершення. А у наступному році, ймовірно, і аварійну теп­ломережу замінять. Принаймні, такі плани у районного керівництва уже є.

Марина СТЕПАНЮК.

На фото: листопад 2016 року. Підтоплена частина Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст.