Порадували малечу зустріччю з мистецтвом

Учасники поїздки.

У рамках діяльності Служби соціальної підтримки сімей до Міжнародного дня інвалідів Здолбунівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді четвертого грудня цього року організував поїздку малечі до Рівненського академічного обласного театру ляльок.

Там діти з особливими потребами переглянули виставу «Сніговики і весняне сонечко». А після спектак­лю поспілкувалися з акторами театру і героями казки, відвідали виставку ляльок та відпочили під пташиний спів.

З дітками в ході поїздки того дня працювали Катерина Олександрівна Тищенко і Тетяна Василівна Стерник - провідні фахівці з соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За інформацією, наданою

Здолбунівським РЦ СССДМ.