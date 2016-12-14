ЗНАЙ НАШИХ

Більше п’ятисот номерів художньої самодіяльності від талановитих дітей з Украї­ни та з-за кордону, безліч нових знайомств, зіркове журі, надзвичайна атмосфера - V Міжнародний фестиваль хореографічних та вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти» цьогоріч вразив масштабністю.

Долучилися до цієї події і вихованці Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва: у фестивалі взяв участь ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» на чолі з керівником Наталією Буздиган та акомпаніатором Надією Міщанчук. Діти завзято поринули у фестивальний марафон, демонструючи свої здібності та майстерність виконання танцювальних па. Завдяки таланту, самовідданості та любові до танцю ансамбль став дипломантом фестивалю та здобув почесне ІV місце. Бажаємо юним танцюристам нових злетів, успіхів та перемог.