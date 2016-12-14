Золотий фонд споживчої кооперації

Раїса Назарівна Кравчук.

Гордістю споживчої коо­перації є ветерани - люди, які творили її історію, віддавши цій праці свої юність та найкращі роки, свої гарячі серця.

Здолбунівщина завжди була багатою на мудрих, талановитих керівників, сильних особистостей. Приємно відзначити, що Володимир Іванович Гайдук, який 28 років очолював Рівненську облспоживспілку та зробив вагомий внесок у розвиток і зміцнення споживчої кооперації краю, розпочинав свою трудову діяльність у нашому районі, на посаді головного бухгалтера Мізоцької райспоживспілки. У Мізочі починав працювати і колишній голова правління облспоживспілки та директор Рівненського кооперативного коледжу Микола Филимонович Мосійчук. Нині він – голова обласної ветеранської організації споживчої кооперації.

Раїса Назарівна Кравчук, вимогливий, принциповий, мудрий керівник, незмінний голова правління Гільчанського споживчого товариства, усе своє трудове життя віддала роботі у споживчій кооперації. Стаж її діяльності у цій сфері становить 46 років, а головою правління Гільчанського споживчого товариства Раїса Назарівна працює протягом 37 років.



Пайовики обрали Раїсу Кравчук головою споживчого товариства, коли їй ще не виповнилося й тридцяти. Спочатку було лячно братися за таку відповідальну справу, тим паче, що два інших споживчих товариства – Мізоцьке і Будеразьке – очолювали на той час ветерани споживчої кооперації К. І. Устянчук та М. С. Гураль, котрі були для Раїси Кравчук справжніми «професорами».

Утім, молодий керівник одразу ж активно взялася до роботи. Виконання доведених планів з товарообороту, заготівель, прибутків, дотримання у магазинах асортиментних переліків, санітарного стану, правил торгівлі – все це не проходило повз її увагу.

Працювати тоді було важко. Не вистачало кад­рів, магазини у багатьох селах діяли в старих, пристосованих приміщеннях, без опалення. Тож молодій тендітній жінці довелось вирішувати усі поточні проблеми. Їй це вдавалося: поступово керівник налагодила тісні зв’язки з тодішніми колгоспами, трудівників яких обслуговувало споживче товариство. З допомогою облспоживспілки, райспоживспілки та колгоспів вдалося побудувати два магазини у Здовбиці, а також в селах Копиткове, Новосілки, Гільча Перша, провести реконструкцію і капітальний ремонт магазинів у селах Івачків, Гільча Друга, Залісся, Йосипівка, Лідаво, Миротин. У всіх торгових приміщеннях було встановлено опалення.

Під час проведення звітних зборів сама їхала до пайовиків на дільниці, щоб поділитися з ними тим, що хвилювало, розповісти про наболіле, почути пораду, попросити про допомогу та підтримку. І пайовики її розуміли. «Тільки Раїса Назарівна повинна бути головою правління споживчого товариства», - неодноразово висловлювалися вони на зборах. Тому такої довіри Раїса Кравчук не могла не виправдати.

Швидко і непомітно пролетіли роки... Подарували вони багато подій – важливих і буденних, радісних і сумних. Вже й правнучка он бігає, а ніби вчора вела до дитсадка сина. З’явилися знання, мудрість, досвід. А от проблем не поменшало.

І хоч протягом трудового шляху Раїса Назарівна встиг­ла зробити дуже багато добрих справ, не заспокоюється й досі. Турбує її доля споживчої кооперації, якій присвятила все життя. Нерівна конкуренція, податковий тиск змусили правління райспоживспілки об’єднати торгові підприємства району в одну організацію. Але Раїсі Назарівні роботи вистачає. Адже пайовики Гільчанського споживчого товариства їй довіряють, вкотре обираючи головою товариства. Вона, як справжня господиня, зуміла зберегти матеріально-технічну базу. У кооперації зараз працюють магазини, і це найголовніше. А Раїса Назарівна Кравчук за вдачею оптимістка, тому щиро вірить, що споживча кооперація – це сильна організація, і сила її в єдності.

Любов КОНДРАТЮК,

заступник голови правління райспоживспілки, голова

районної профспілкової

організації працівників

споживчої кооперації.