Нікому не потрібний ринок?

На ринку, що у Здолбунові по вулиці 8 Березня, життя вирує з самого ранку. Селяни торгують домашнім крамом, поруч працюють ятки з овочами, фруктами, м’ясом, промисловими товарами. Сюди з’їжджаються з усіх куточків району, аби продати та купити те, що потрібно.

Та останнім часом торгівля пішла на спад. І все тому, що ринок, який колись був великим та популярним, зараз занедбаний та незручний.

Я дуже часто буваю на «великому» ринку, як його досі ще називають. Обурює те, що він працює вже понад двадцять років, а ніяких покращень чи вдосконалень території ніхто не проводив. Асфальт дірявий, а коли йде дощ чи тане сніг, під ногами багнюка, неможливо пройти, щоб не забруднити взуття. Продавці мусять взувати гумові чоботи, покупці ж ходять та дратуються через те, що умов немає ніяких. Відсутній там і нормальний злив, тому коли задощить, базаром поширюються неприємні запахи від застояної води. Скаржаться покупці і на захаращеність проходів між рядами. А ще там розлітається сміття, тому що смітників не вистачає. Вже до обіду на ринку збираються непривабливі купи мотлоху, який потім самі ж продавці виносять до смітників, що встановлені найближче до ринку. Не дивно, що часом усе це відлякує покупців, які не хочуть купувати крам, котрий реалізують у таких умовах.



Порадували тих, хто працює на ринку та відвідує його, тільки новою вбиральнею. І хоч вхід до неї тепер платний, добре, що вбиральня пристойна.

Дуже хочеться, щоб базар, який діє у райцентрі стільки років, мав гідний вигляд. Та поки що складається враження, що він нікому не потрібен.

Наталія СЕМЕНЮК,

м. Здолбунів.