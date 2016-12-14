Віртуальний меморіал

презентували цього тижня у Здолбунівській центральній районній бібліотеці

Сайт «Революція Гідності. Війна. Рівненщина» 6 грудня представила здолбунівчанам головний спеціаліст Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Раї­са Щербан, яка водночас є автором ідеї та координатором проекту. Цей сайт – своє­рідний віртуальний меморіал, присвячений Небесній Сотні та загиблим учасникам війни на Сході України з Рівненщини.

На захід зібралися рідні загиблих військових, учасники бойових дій, представники влади та небайдужі краяни.

Ідея створення сайту-меморіалу у Раїси Щербан з’явилася давно. Відчувала серцем, що потрібно увіч­нити пам’ять про загиблих бійців. Збирати матеріали було важко, адже хотілося об’єднати різну інформацію. Тож до цього процесу долучилися бібліотекарі з районів, які спілкувалися з рідними героїв, їхніми колишніми вчителями та однокласниками, шукали інформацію в пресі та мережі Інтернет.

Так вдалося створити більше як сто сторінок про життя героїв – біографії воїнів, публікації про них у ЗМІ, відео та фото. А ще на сайті є їхні листи, спогади близьких та поезія.

- Кажуть, що людина помирає двічі. Спершу фізично, а потім, коли помирає пам’ять про неї. Хочеться, щоб ці герої жили. Тому дуже потрібно передати інформацію наступним поколінням, щоб наші нащадки розуміли: ці хлопці були такими ж людьми, як і ми, - вважає Раїса Щербан.

Під час презентації згадали і загиблих воїнів зі Здолбунівщини. У відеоролику про Тараса Якимчука йшлося про подробиці його життя, які невідомі широкому загалу. Бійці Петро Солтис та Олексій Козачок ділилися враженнями про реалії війни. Матері загиблих Євгенія Якимчук та Ніна Ярошенко дякували за увагу до їхніх дітей. Класний керівник Василя Жука Ганна Волощенко читала вірш, написаний її вихованцем. Зворушливі слова про героїв звучали й з вуст заступника голови Здолбунівської районної ради Олександра Бухала та директора Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олега Тищенка.

Нині ресурс постійно оновлюють, додаючи інформацію. Та натхненники цього проекту все ж сподіваються, що жодної сторінки з новим обличчям на цьому сайті більше ніколи не з’явиться.

Ірина САМЧУК.