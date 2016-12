«Книжковий Big Ben» -

виставка з такою назвою діє у Здолбунівській районній бібліотеці для дітей та юнацтва

Під час відкриття виставки.

Ось уже другий рік поспіль Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації пропонує бібліотекам України взяти участь у проекті «Display – кросинг», метою якого є популяризація такого напряму бібліотечно-інформаційної роботи, як організація книжкової виставки, акцентуючи при цьому увагу на розробці її дизайну, пошуку нових ідей та форм.

Оскільки 2016 рік оголошено в Україні роком англійської мови, а вежа Біг Бен є символом як Англії, так і всього англійського, то цьогорічна виставка, яка подорожує всією Україною, має назву «Книжковий Big Ben». Її девіз: «Для того, щоб пізнати світ - вивчай англійську».

Здолбунівська районна бібліотека для дітей та юнацтва стала однією з учасниць цього проекту і 28 листопада прийняла естафету участі.

У читальній залі книгозбірні працівники юнацького відділу відкрили креативну виставку-імпульс з елементами інсталяції. Її мета - розповісти про сучасне значення англійської мови як мови міжнародного спілкування, викликати інтерес і повагу до культур англомовних країн, спонукати читача вивчати мову.



Виставка складається з трьох розділів. Перший розділ «Do you speak English?» містить словники, розмовники, граматики, тобто книги, які збагачують індивідуальний словниковий і фразеологічний запас, знайомлять з нормами мови, застерігають від неправильного вживання слів, їх граматичних форм. Подані у цьому розділі і відомості про цікаві Youtube-канали, які допоможуть вивчити англійську.

Другий розділ «Читай в оригіналі» відкриває світ книг, які варто читати мовою оригіналу (художня література англійською мовою), а ще презентує книги письменників англомовних країн в перекладі. Є у ньому й підрозділ «Англійська для дітей», який знайомить з творами для дітей англійською мовою, перекладами книг англійських дитячих письменників та ін.

Третій розділ «Мова, що стирає кордони» презентує англійську як мову міжнародного спілкування, бізнесу, туризму. Матеріали, представлені у цьому розділі, дають змогу розширити знання про англомовні країни, їхні історію, культуру та національні особливості.

Сподіваємося, що наша виставка поглибить інтерес користувачів до англійської мови та спонукатиме до кращого її вивчення.

Презентувати виставку допомагали учні 6 класу Здолбунівської гімназії (викладач англійської мови Л. Є. Літвін). Вони підготували цікаві розповіді англійською мовою про себе, власні захоплення. Підлітки люблять слухати сучасну музику, але пісня «Yesterday» легендарної групи «Бітлз» - поза часом. Тому учасники запропонували заспівати її всім присутнім. Здійснити віртуальну мандрівку Великою Британією допомогла відео­презентація. А от Уляна Богуш поділилася своїми враженнями від цьогорічної поїздки до Лондона. Волонтерка Корпусу Миру Кайла Незеркліфт, яка зараз викладає в гімназії, провела з усіма присутніми цікаву командну гру. На завершення заходу відбувся флешмоб «In order to understand the world – learn English!». Тож запрошуємо всіх відвідати креативну виставку-імпульс «Книжковий Big Ben», яка діятиме у бібліотеці до 12 грудня.

Наталія ШЕВЧУК,

провідний бібліотекар

Здолбунівської РБДЮ.