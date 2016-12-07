В інтересах громади

Минуло вже півтора року, як у нашій області відбулося підписання Угоди про партнерство між Програмою розвитку ООН та міською радою міста Костопіль. Це стало стартом нового компонента розвитку міст у рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ). Згодом партнером цього Проекту у рамках компонента розвитку міст стало й Дубно. Завданням його є надання допомоги громадам у вдосконаленні місцевого самоврядування та підвищення якості послуг населенню. Таке партнерство сприяє впровадженню кращих практик місцевого розвитку, орієнтованих на громаду, впровадженню сучасних методів і принципів муніципального управління, реформуванню стосунків та підвищенню енергоефективності в житловому секторі.

Усього в Україні на цей час участь у Проекті беруть 25 міст з чисельністю населення від 10 до 150 тисяч осіб. Серед них Ужгород і Дрогобич, Новоград-Волинський, Миргород, Прилуки, Переяслав-Хмельницький та інші.

Журналісти області минулого тижня мали змогу ознайомитися зі здобутками, які принесла участь у цьому Проекті громаді міста Дубно. Про це розповіли представникам преси координатор обласного ресурсного цент­ру розвитку громад Проекту МРГ Петро Вахнюк, міський голова міста Дубно Василь Антонюк, муніципальний координатор, заступник міського голови Ольга Ляшенко, керівники навчальних закладів та ОСББ, які беруть участь у реалізації Проекту.



А зроблено за цей час справді чимало. У рамках Проекту в минулому році, наприклад, у восьми багатоповерхівках міста відремонтували дахи, ще у трьох - утеплили фасади. На це загалом було витрачено 3,2 млн. грн. Характерно, що половина цієї суми - кошти ЄС/ПРООН, 1,5 млн. грн. виділено з міського бюджету і лише трохи більше – 160 тис. грн. склали кошти самих мешканців багатоповерхівок.

У 2016 році у м. Дубно в рамках співпраці з Проектом МРГ триває реалізація 8 мікропроектів загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень. Вони стосуються розвитку ОСББ, ремонту першої на теренах області школи-гімназії, капітального ремонту спортивного залу однієї зі шкіл та реалізації мікропроекту «Розумне місто», який передбачає впровадження електронної системи голосування «Віче» у міській раді. Знову ж таки, левову частку коштів на це виділяє ЄС/ПРООН. А взагалі це усталена практика, коли на реалізацію затверджених проектів 50 відсот­ків необхідних коштів виділяє ЄС/ПРООН, 45 - місцева влада і 5 відсотків - самі громади.

Ми бачили результати цієї роботи, мали змогу оцінити її якість, поспілкуватися з керівниками освітніх закладів та ОСББ, задіяних у Програмі. Всі вони високо оцінюють таку співпрацю. Хоча і не все так просто, як може здатися на перший погляд. Бо основою роботи Проекту МРГ є сама громада. І це вона визначає основ­ну, пріо­ритетну, проблему, обирає (що дуже важливо!) виконавця робіт, контролює якість їх виконання, здійс­нює заходи щодо збереження результатів реалізації проектів.

До всього, громада, яка береться реалізовувати намічений мікропроект, зобов'язана створити громадську організацію та зібрати не менше 5 відсотків необхідної суми. А ось сума коштів участі ПРООН у реалізації того чи іншого мікропроекту не може перевищувати 12 тисяч євро. Ці кошти, як правило, надходять двома траншами: 80 і 20 відсотків від погодженої суми.

Завдяки реалізації Проекту МРГ влада м. Дубно отримала необхідний інструмент, який перетворює проб­леми місцевих громад у пропозицію до співпраці, вирішуючи найзлободенніші з них, створює здорову конкуренцію між виконавцями робіт, дає змогу самим громадам покращити умови життя людей, а отже, і знімає соціальну напругу, активізує та гуртує громадян, підвищує рівень довіри людей до влади, додає впевненості у власних силах, змінює їхню свідомість. А все це, разом узяте, багато чого вартує!

Підготував до друку

Володимир ДРОЗЮК.