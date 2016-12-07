В інтересах громади

Минуло вже півтора року, як у нашій області відбулося підписання Угоди про партнерство між Програмою розвитку ООН та міською радою міста Костопіль. Це стало стартом нового компонента розвитку міст у рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ). Згодом партнером цього Проекту у рамках компонента розвитку міст стало й Дубно. Завданням його є надання допомоги громадам у вдосконаленні місцевого самоврядування та підвищення якості послуг населенню. Таке партнерство сприяє впровадженню кращих практик місцевого розвитку, орієнтованих на громаду, впровадженню сучасних методів і принципів муніципального управління, реформуванню стосунків та підвищенню енергоефективності в житловому секторі.
Усього в Україні на цей час участь у Проекті беруть 25 міст з чисельністю населення від 10 до 150 тисяч осіб. Серед них Ужгород і Дрогобич, Новоград-Волинський, Миргород, Прилуки, Переяслав-Хмельницький та інші.
Журналісти області минулого тижня мали змогу ознайомитися зі здобутками, які принесла участь у цьому Проекті громаді міста Дубно. Про це розповіли представникам преси координатор обласного ресурсного центру розвитку громад Проекту МРГ Петро Вахнюк, міський голова міста Дубно Василь Антонюк, муніципальний координатор, заступник міського голови Ольга Ляшенко, керівники навчальних закладів та ОСББ, які беруть участь у реалізації Проекту.
А зроблено за цей час справді чимало. У рамках Проекту в минулому році, наприклад, у восьми багатоповерхівках міста відремонтували дахи, ще у трьох - утеплили фасади. На це загалом було витрачено 3,2 млн. грн. Характерно, що половина цієї суми - кошти ЄС/ПРООН, 1,5 млн. грн. виділено з міського бюджету і лише трохи більше – 160 тис. грн. склали кошти самих мешканців багатоповерхівок.
У 2016 році у м. Дубно в рамках співпраці з Проектом МРГ триває реалізація 8 мікропроектів загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень. Вони стосуються розвитку ОСББ, ремонту першої на теренах області школи-гімназії, капітального ремонту спортивного залу однієї зі шкіл та реалізації мікропроекту «Розумне місто», який передбачає впровадження електронної системи голосування «Віче» у міській раді. Знову ж таки, левову частку коштів на це виділяє ЄС/ПРООН. А взагалі це усталена практика, коли на реалізацію затверджених проектів 50 відсотків необхідних коштів виділяє ЄС/ПРООН, 45 - місцева влада і 5 відсотків - самі громади.
Ми бачили результати цієї роботи, мали змогу оцінити її якість, поспілкуватися з керівниками освітніх закладів та ОСББ, задіяних у Програмі. Всі вони високо оцінюють таку співпрацю. Хоча і не все так просто, як може здатися на перший погляд. Бо основою роботи Проекту МРГ є сама громада. І це вона визначає основну, пріоритетну, проблему, обирає (що дуже важливо!) виконавця робіт, контролює якість їх виконання, здійснює заходи щодо збереження результатів реалізації проектів.
До всього, громада, яка береться реалізовувати намічений мікропроект, зобов'язана створити громадську організацію та зібрати не менше 5 відсотків необхідної суми. А ось сума коштів участі ПРООН у реалізації того чи іншого мікропроекту не може перевищувати 12 тисяч євро. Ці кошти, як правило, надходять двома траншами: 80 і 20 відсотків від погодженої суми.
Завдяки реалізації Проекту МРГ влада м. Дубно отримала необхідний інструмент, який перетворює проблеми місцевих громад у пропозицію до співпраці, вирішуючи найзлободенніші з них, створює здорову конкуренцію між виконавцями робіт, дає змогу самим громадам покращити умови життя людей, а отже, і знімає соціальну напругу, активізує та гуртує громадян, підвищує рівень довіри людей до влади, додає впевненості у власних силах, змінює їхню свідомість. А все це, разом узяте, багато чого вартує!
Підготував до друку
Володимир ДРОЗЮК.
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