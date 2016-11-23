Збирати врожаї під мирним небом…

У переддень професійного свята керівники агрогосподарств Здолбунівщини розповіли про сьогодення галузі, перспективи на майбутнє та побажали колегам успіхів у праці.

Леонід ВОЛЯНЮК, директор ТОВ «Колос-Інвест»:

- Наше господарство є найбільшим сільськогосподарським підприємством у Здолбунівському районі, ми обробляємо близько 7 тис. га землі. Основні напрями – вирощування насіннєвих сортів кукурудзи, сої, товарної кукурудзи. Цьогоріч врожай маємо непоганий: врожайність сої - понад 30 ц/га, кукурудзи – до 130

ц/га. У наступному році дещо змінимо стратегію – приділятимемо більше уваги зерновим культурам. Вже посіяли близько 1000 га озимини, з осені підживлюємо посіви. Тому сподіваємося на хороший врожай. Орендодавцям почали виплачувати кошти з кінця березня: люди отримали по 50 кг цук­ру і по 300 кг зерна. А загальна сума виплат орендодавцям готівкою складає близько 15 млн. грн. Цьогоріч ми збільшили орендну плату: нині вона становить 5-8 %. Напередодні свята колегам-аграріям хотів би побажати здоров’я, достатку, гідної оцінки хліборобської праці. Хай зростає врожай під мирним небом. А ще хотілося б, щоб у нашому районі усі аграрії спів­працювали за законами людської поваги. Щоб ми завжди були чесними між собою і могли сміливо дивилися один одному у вічі.

Тетяна ШЕРУДА, генеральний директор ТОВ «Укрмілкінвест»:

- Зараз у господарстві маємо 700 голів дійного стада. Плануємо отримати продуктивність 6,2 тис. л молока на корову, тому вкладатимемо відповідні інвестиції в розвиток підприємства. Потрібно покращити умови утримання корів, закупити нову техніку для заготівлі кормів, обробітку землі. Плануємо й оновити поголів’я, щоб підвищити продуктивність стада. Продовжуємо займатися рослинництвом. Вже посіяли 346 га озимої пшениці під врожай наступного року. Озимина, до речі, добре вродила цьогоріч – врожайність склала 68 ц/га. Також сіятимемо сою, ячмінь, яру пшеницю, кукурудзу. Тож повністю забезпечуємо поголів’я, купуємо лише концентровані корми з вітамінами і мінеральними добавками. У нашому господарстві працює екструдер, який переробляє сою, тому маємо соєвий шрот для годівлі худоби. Побажати ж усім хочу терпіння, мужності, здоров’я. Було б добре, аби про нас більше думали у владних кабінетах та ухвалювали закони, які б стимулювали розвиток сільськогосподарського виробництва.



Петро МОСІЙЧУК, керівник ПСП «Хлібороб»:

- Отримали цього року хороший врожай пшениці – понад 60 ц/га, ячменю - близько 55 ц/га. Загалом сіяли 430 га озимої пшениці, 300 га ячменю, а також кукурудзу на зерно, ріпак. Цьогоріч ціна на пшеницю непогана, хоч кукурудза все ж таки є найрентабельнішою культурою – її ціна нині 4200 грн. за тонну. Під врожай наступного року посіяли понад 400 га пшениці, 90 га ріпаку, плануємо дещо збільшити посіви кукурудзи. Тримаємо й 160 голів дійного стада, загалом близько 350 голів. Цього року сподіваємося отримати високі надої - до 6400 л на корову. Плануємо збільшувати поголів’я, але це згодом, адже спочатку потрібно вдосконалити приміщення для худоби. Тваринництво нині є перспективною галуззю, та, на жаль, нестабільною. Аграріям, які тримають корів, важливо, щоб прийнятною була ціна на молоко. Нині заготівельники купують його по 7 грн. за літр. Але при цьому і в магазинах ціна на молоко зросла дуже суттєво. Тому для країни дуже важливо, щоб тваринництво стало рентабельним. Бажаю усім землякам міцного здоров’я, благополуччя, добра, мирного неба. І, звісно, оптимізму. Впевнений, що все налагодиться, і ми вистоїмо!

Олександр АНДРІЮК, власник ПрАТ «Мізоцьке РТП»:

- Нині наше підприємство оброб­ляє 1000 га землі, працюємо, вирощуємо хороші врожаї. Але ситуація в аграрному бізнесі зараз є дуже непростою. Передусім – у зв’язку з очікуваним скасуванням режиму спец­оподаткування (відшкодування ПДВ) для сільгоспвиробників. Це значно ускладнить ведення справи для аграріїв, адже вони втратять ті кошти, які могли б використати для розвитку матеріально-технічної бази, оперативної закупівлі пального, вартість якого суттєво впливає на кінцеву ціну продукції. Тому дуже важливо, щоб президент звернув на це увагу та не поставив під загрозу розвиток аграрної галузі в країні. Не менш важливо забезпечити надання безвідсоткових кредитів для сільгоспвиробників. Адже це саме та підтримка, що дасть змогу прогресувати галузі, яка утримує економіку України. Хочу побажати вітчизняним сільгоспвиробникам солідарності, взаємопідтримки та поваги. А ще зараз обов’язково потрібно подбати і про малих фермерів, по-джентльменському підтримуючи їх та надаючи консультації.