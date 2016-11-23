Дитяче волонтерство

З початком бойових дій на Донбасі поняття «волонтерство» набуло ширшого значення. Бо, напевно, немає жодної людини, яка б не долучилась до ініціативи допомогти українським військовим. Реалії сьогодення впливають на нас, дорослих, так, що ми стали ніби звикати до війни і бути дещо байдужішими. Але діти сприймають усе по-іншому. Вони тривожаться, хвилюються за тих, хто в зоні АТО захищає кордони нашої Батьківщини, і щиро захоплюються їхнім подвигом.

Щоб підтримати бойовий дух захисників України, учні Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. не­одноразово передавали їм малюнки й обереги. А для дітей приємним сюрпризом стали фотографії від військових, які свого часу від них листівки та сувеніри отримали. Школярі зрозуміли, наскільки цінними є їхні роботи для воїнів, тому з особливим ентузіазмом знову взялися за виготовлення оберегів. Отож, невдовзі захисникам надійдуть нові подарунки, в які діти вкладають свої сподівання на мирне майбутнє, віру у захисників, надію на швидке повернення додому батьків, братів, друзів.

Людмила ГЛІВЧУК,

педагог-організатор Глинської ЗОШ І-ІІІ ст.