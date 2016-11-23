«Хамелеон» Віктора Голуба у числі кращих

Малюнок Віктора Голуба.

У Києві підбили підсумки ХVI Міжнародного конкурсу карикатуристів «Незалежність», і на Здолбунівщину надійшла приємна новина.

Цього разу ті, хто виявив бажання стати учасниками творчого змагання, повинні були представити на розсуд журі свої роботи на тему «Космополіт». Відгукнулись 113 художників з 31 країни світу, які надіслали 329 малюнків.

Члени журі відібрали 50 кращих робіт, котрі, як і зазвичай, представлено на виставці у столиці й включено до конкурсного каталогу. А серед авторів цих малюнків визначили переможців, призерів і тих, хто за свої роботи удостоїлись спеціальних нагород.

До трійки переможців увійшов і наш земляк, відомий здолбунівський художник-карикатурист Віктор Голуб. Він - володар другого призу за роботу «Хамелеон». Перший приз дістався карикатуристу з РФ Андрію Попову, третій - киянину Ігореві Лук’янченку. Загалом з 14 відзначених на конкурсі авторів 8 - представники України.

Щиро радіємо успіху Вік­тора Голуба і бажаємо йому нових творчих перемог.

Вл. інф.