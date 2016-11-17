Дзвеніла струмочком рідна мова

Під час заходу до Дня української писемності та мови у 3-Б Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.

До Дня української писемності та мови змістовний і пізнавальний виховний захід під назвою «Дзвенить струмочком рідна мова» відбувся цього тижня у 3-Б класі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. Організувала свято вчитель Наталія Василівна Василюк.

- Саме мова вирізняє будь-який народ з-поміж інших. Рідна нам українська багата й милозвучна, і кожен з нас має усвідомлювати, що це не просто засіб спілкування, а безцінний духовний скарб, основа нації. Тож головною метою заходу було виховати у дітей любов і повагу до української мови, заохотити до її вивчення. Водночас, я прагнула, щоб дійство вийшло цікавим для учнів і сприяло розвитку в них кмітливості, спостережливості, уважності, допитливості, - зазначила педагог.



Готуватися до свята школярі під керівництвом Наталії Василівни почали заздалегідь. Дівчатка і хлопчики вивчили чимало прислів’їв, приказок, віршів та пісень про українську мову. А під час заходу ознайомилися з окремими етапами її розвитку, залюбки брали участь у вікторинах, декламували поезії, складали речення, добирали прикметники до заданих слів, розгадували загадки про розділові знаки, слухали легенду про українську пісню і гуртом співали самі, з інтересом переглядали гумористичну сценку за твором Павла Глазового «Кухлик», зіграну однокласниками. Також у ході виконання окремих завдань діти повторили матеріал, який раніше вивчали на уроках, на знак любові до рідної мови склали їй символічний віночок з польових квітів.

Крім того, вчителька звернула увагу вихованців на важливість активного і вдумливого читання якомога більшої кількості книжок, що неабияк сприяє розширенню словникового запасу. Розповіла про кращі риси, притаманні українському народу, закликала дітей усім серцем любити свою родину, країну. Приємно було й те, що школярики прийшли на свято в українському національному вбранні.

Дзвеніли, наче чистий струмочок, на святі дитячі голоси... Віриться, що хлопчики та дівчатка і надалі будуть наполегливими у здобутті знань, і спонукатимуть їх до цього з-поміж іншого і напутнє слово їхньої вчительки, і ось ці почуті на заході рядки:

Учи, дитино, рідну мову,

Гордися нею і лелій,

А зрадити голубоньку чудову

Ти навіть в думці не посмій.

Молися нею юними устами.

Вона твоя, як серце і душа.

Вона від прадіда, від тата і від мами,

Вона - Шевченкова, Франкова, Куліша.

Люби її, як матінку й природу,

Горнись до неї - ти ж бо її син.

Вона - безсмертя рідного народу,

Могутній, вічний України дзвін.

Олена СНІЖНА.