Дзвеніла струмочком рідна мова

Під час заходу до Дня української писемності та мови у 3-Б Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.
До Дня української писемності та мови змістовний і пізнавальний виховний захід під назвою «Дзвенить струмочком рідна мова» відбувся цього тижня у 3-Б класі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. Організувала свято вчитель Наталія Василівна Василюк.
- Саме мова вирізняє будь-який народ з-поміж інших. Рідна нам українська багата й милозвучна, і кожен з нас має усвідомлювати, що це не просто засіб спілкування, а безцінний духовний скарб, основа нації. Тож головною метою заходу було виховати у дітей любов і повагу до української мови, заохотити до її вивчення. Водночас, я прагнула, щоб дійство вийшло цікавим для учнів і сприяло розвитку в них кмітливості, спостережливості, уважності, допитливості, - зазначила педагог.
Готуватися до свята школярі під керівництвом Наталії Василівни почали заздалегідь. Дівчатка і хлопчики вивчили чимало прислів’їв, приказок, віршів та пісень про українську мову. А під час заходу ознайомилися з окремими етапами її розвитку, залюбки брали участь у вікторинах, декламували поезії, складали речення, добирали прикметники до заданих слів, розгадували загадки про розділові знаки, слухали легенду про українську пісню і гуртом співали самі, з інтересом переглядали гумористичну сценку за твором Павла Глазового «Кухлик», зіграну однокласниками. Також у ході виконання окремих завдань діти повторили матеріал, який раніше вивчали на уроках, на знак любові до рідної мови склали їй символічний віночок з польових квітів.
Крім того, вчителька звернула увагу вихованців на важливість активного і вдумливого читання якомога більшої кількості книжок, що неабияк сприяє розширенню словникового запасу. Розповіла про кращі риси, притаманні українському народу, закликала дітей усім серцем любити свою родину, країну. Приємно було й те, що школярики прийшли на свято в українському національному вбранні.
Дзвеніли, наче чистий струмочок, на святі дитячі голоси... Віриться, що хлопчики та дівчатка і надалі будуть наполегливими у здобутті знань, і спонукатимуть їх до цього з-поміж іншого і напутнє слово їхньої вчительки, і ось ці почуті на заході рядки:
Учи, дитино, рідну мову,
Гордися нею і лелій,
А зрадити голубоньку чудову
Ти навіть в думці не посмій.
Молися нею юними устами.
Вона твоя, як серце і душа.
Вона від прадіда, від тата і від мами,
Вона - Шевченкова, Франкова, Куліша.
Люби її, як матінку й природу,
Горнись до неї - ти ж бо її син.
Вона - безсмертя рідного народу,
Могутній, вічний України дзвін.
Олена СНІЖНА.
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