Батьківським внескам - зась?

Нещодавно у Здолбунівській РДА відбулася нарада, присвячена питанню фінансування у 2017 році дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району. Присутні на засіданні представники РДА, районної ради та освітяни розглядали актуальні питання освітньої галузі та висловлювали досить цікаві пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

Учасники наради обговорили завершення ремонтних робіт та відкриття у 2016 році додаткової групи в ДНЗ № 5 «Усмішка» м. Здолбунів, а також вели мову про передбачення коштів на проведення капітального ремонту з подальшим відкриттям у 2017 році додаткової групи у ДНЗ № 2 «Дзвіночок» м. Здолбунів. Порушили вони й питання щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району. Перший заступник голови райдержадміністрації Леонід Власюк запропонував під час розрахунку кош­тів на фінансування навчальних закладів району зважати не лише на кількість учнів, які там навчаються, а й на площу самих закладів.



Як інформують на сайті Здолбунівської РДА, під час наради йшлося й про розподіл коштів у загальноосвітніх навчальних закладах району за умови розподілу Кабінетом Міністрів України освітньої субвенції. За інформацією Леоніда Власюка, це зумовлено наявністю у Держбюджеті на 2016 рік нерозподіленої освітньої субвенції. Тому є сподівання, що ця субвенція надійде до району вже найближчим часом і буде спрямована на виплату педагогам надбавок та премій.

Прозвучала ще одна, цілком слушна і позитивна для батьківських гаманців, пропозиція: здійснювати ремонти у навчальних закладах не за так звані благодійні внески, а за кошти з районного та місцевих бюджетів. Адже, незважаючи на офіційну відсутність примусу щодо благодійних внесків у школах та садочках, більшість батьків їх вихованців до практики збору фінансів на ремонт і не тільки давно звикли. Хоча це й не означає, що такі щомісячні внес­ки не роблять відчутних дірок у сімейних бюджетах багатьох з них.

Наразі можливість передбачити у бюджеті на наступний рік суму, яка б «покрила» батьківські внески, у РДА вивчатимуть. Чи вдасться щось змінити в усталеній системі, покажуть результати цієї роботи та «бюджетна» сесія райради. Однак хотілося б, щоб саме наш район продемонс­трував іншим, що певні кроки до закріпленого у Конституції України права на безкоштовну освіту можна зробити і на локальному рівні.

Вл. інф.