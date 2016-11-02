Автобусний глухий кут

Чи варто учням зі Старої Мощаниці сподіватися на те, що шкільним автобусом возитимуть їх до школи найближчим часом, досі невідомо.

У вівторок, 25 жовтня, представники управління освіти та науки Рівненської ОДА, Здолбунівської РДА і громадськості збиралися задля обговорення тендерів та перспектив закупівлі транспорту для шкіл. Спілкувалися про різні речі: про автобуси російського виробництва «Мрія», які закупили у першій черзі придбання шкільного транспорту, про політику та політиків, про те, хто винен і хто правий. Між тим, суть ситуації від цього не змінюється: якщо буде оголошено тендерні торги, то їх знову виграє фірма «Радіал Україна» з автобусами з ворожої країни. Тож в обласному управлінні освіти та науки не поспішають ні оголошувати тендер, ні прописувати у ньому умови, яких не передбачає закон, убезпечуючись від відповідальності за таке самоуправство.



- Оскільки з боку нашого району всі зобов’язання виконано, а обласним тендерним комітетом придбання другої черги автобусів не здійснено, під час наради я запропонував, щоб саме з області виділили кошти на укладання договорів з перевізниками, які здійснюватимуть підвіз дітей, поки не проведено тендерну закупівлю і не придбано автобуси. А ще висловив пропозицію оголосити тендер, який би дав змогу унеможливити перемогу «Мрії». Зараз звертаємося до нардепів та вищих органів влади з проханням змінити законодавство й унеможливити перемоги тих, хто пропонує автобуси російського виробництва, - прокоментував ситуацію голова Здолбунівської РДА Сергій Конд­рачук.

Розійшлися учасники зустрічі з тим, що в управлінні освіти пообіцяли врахувати усі слушні пропозиції та за­уваження й таки ухвалити рішення. На нього й чекатимуть старомощаницькі учні, брьохаючись у калюжах дорогою до школи.

Марина СТЕПАНЮК.