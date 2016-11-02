“SYNGENTA” - НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ

Швейцарська компанія “Сингента” є одним з лідерів світового агробізнесу і займається виробництвом засобів захисту рослин та насінництвом. Вона об'єднує понад 28 тисяч фахівців у 90 країнах світу. Фахівці “Сингенти” за допомогою сучасних інноваційних досліджень і технологій пропонують нові гібриди насіння, високоефективні засоби захисту рослин та цікаві фінансові рішення. Ці рішення - один із затребуваних напрямків розвитку бізнесу компанії, мета якого допомогти сільгоспвиробникам забезпечити стабільне виробництво продукції, знизити ризики втрат врожаю і підвищити прибутки. Наразі компанія значну увагу приділяє захисту сільгоспвиробників від цінових коливань на кукурудзу і дає можливість зменшити витрати на виробництво.



Для українських аграріїв це вкрай важливо, бо наша країна все впевненіше стає одним з ключових гравців на світовому ринку кукурудзи і входить до п`ятірки лідерів з її експорту. Але не все так обнадійливо, як може здатися на перший погляд. Щороку виникають серйозні ризики економічних втрат від зниження ціни на цю продукцію внаслідок всезростаючого виробництва, впливу погодно-кліматичних умов і інших факторів. Щоб мінімізувати їх, компанія “Сингента” в Україні пропонує цілий ряд фінансових рішень. Участь у таких програмах - взаємовигідне партнерство, бо допомагає реалізувати продукцію за вигідними цінами та захищає ціну майбутнього врожаю від падіння.

Про все це і йшла мова на прес-заході в Києві 21 жовт­ня, організованому представниками компанії для журналістів з різних регіонів України. Спікерами її стали незалежний аналітик ринку Тарас Головешко, співвласник компанії “Спайк Трейд Україна” Олександр Соловей, менеджер з розвитку бізнесу “Сингента” в Україні Роман Хрипко та менеджер з торгових операцій Юрій Рубан.

Що ж це за програми? В чому їх суть?

Програма “Агрі Плюс”, наприклад, пропонує господарствам продати кукурудзу восени чи взимку і отримати додатковий прибуток навесні з прив’язкою до цін Чиказької біржі, якщо ціна на цю культуру зросте.

Вигода полягає ще й в тому, що виробник економить значні кошти, які був би змушений витратити на зберігання врожаю.

Інша програма - “Форвард Плюс” - передбачає захист ціни майбутнього врожаю від падіння і можливість її збільшити, продаючи навесні майбутній урожай за прогнозованою ціною. При цьому виробник отримує від дистрибутора насіння та засоби захисту рослин у товарний кредит.

Цілий ряд суттєвих переваг мають і програми "Підтримка Плюс", яка допомагає отримати додатковий фінансовий прибуток, та "Кукурудзяна опція", що надає можливість безкоштовно забезпечити себе високоякісним насінням, або отримати суттєву знижку на його придбання.

У портфоліо фінансових рішень “Сингенти” є й інші напрацювання. Наприклад, пілотна програма “Метеозахист”, за якою агровиробник отримує відшкодування витрат на насіння та засоби захисту рослин у разі посухи, спираючись на погодні індекси.

Інший пілотний проект - “Аграрні розписки” - передбачає стандартні умови “Форвард Плюс” і надає можливість отримати додатково дешевше фінансування та обігові кошти навесні.

Звичайно, у кожному конкретному випадку виробник сам обирає свою стратегію, але орієнтиром для нього повинен бути світовий ринок, тренди якого мають стати для кожного сигналом того, на що в першу чергу потрібно звернути увагу. Допомогти розробити таку стратегію, надати високопрофесійні і вичерпні консультації аграріям Украї­ни й допомагає “Сингента”. Її девіз - “Розкриймо потенціал рослин разом!”

За матеріалами прес-конференції

підготував до друку Володимир ДРОЗЮК.