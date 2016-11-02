А на її картинах - розмаїття квітів

Дев’ятнадцятого жовтня відзначила свій ювілей, 80-річчя,

самобутня художниця Марія Василівна Мартинчук

Народилася і більшу частину життя провела вона у селі Ступно, а нещодавно переїхала жити до дітей у Мізоч. Тож наше селище збагатилось новим талантом.

Роботи Марії Василівни неодноразово були представлені на виставках декоративно-прикладного мистецтва під час знаменних подій у Мізочі, різноманітних заходів у Мізоцькій міській бібліотеці, торік демонстрували їх на «Бібліофесті» в Здолбунівській центральній районній бібліотеці, і всюди біля цих малюнків зупинялись в захопленні глядачі.



Марія Василівна малює квіти. Кожна її картина непов­торна і багата яскравими кольорами. А за технікою виконання роботи дещо схожі з малюнками української народної художниці Марії Прий­маченко і частково - на знаменитий петриківський розпис. Художниця розповідає, що займатися малюванням хотіла, відколи себе пам’ятає. Але в часи її дитинства не було де взяти не тільки фарби, а й папір та олівці. У дорослому житті для малювання не вистачало часу, але вона все одно старалася кожну вільну хвилинку приділити улюбленій справі. Коли ж її старший син Василь, який тоді служив в армії, придбав та надіслав їй фарби - радості не було меж.



Тепер діти виросли, у неї з’явилося багато вільного часу, і Марія Василівна чи не весь його віддає своєму хобі. Мало не щодня з-під пензля виходить нова картина, де пломеніють яскраві маки, пишаються цвітом троянди, бузок, соняшники, волошки чи лілії... Жінка каже, що мріє намалювати усі квіти, які зацвітуть довкола її будинку.

Марія Василівна прожила нелегке, але цікаве та гідне життя. Виростила чотирьох дітей - двох синів та двох доньок. Хист до малювання, до творчості, від неї перейняли сини Василь та Сергій. І вони - не тільки мамина гордість. Адже Василь Миронович Мартинчук, який живе в Білорусі, - живописець та скульптор, член Білоруського Союзу художників та Спілки польських художників у Білорусі. Персональні виставки митця відбувались у Парижі, Ліможі, Білостоці, Гданську, неодноразово проводились вони й у білоруському місті Гродно. А Сергій Миронович Мартинчук - художник та кераміст. Його пейзажі й натюрморти, писані маслом, притягують погляд соковитими, чистими барвами. Від розмаїття створених цим майстром керамічних горщиків, мисок, кухликів, гладишок, сувенірів просто, як кажуть в народі, очі розбігаються. Зараз дуже мало людей займається гончарством, тож дуже приємно, що маємо такого умільця в Мізочі. Точніше, пишаємось цілою творчою родиною.

Хай же Бог благословить Вас, Маріє Василівно, довголіттям, здоров’ям і наснагою творити барвисті картини на радість поціновувачам мистецтва.

Оксана ПАЛЬЧЕВСЬКА,

завідуюча Мізоцькою міською бібліотекою.

На фото: Марія Василівна МАРТИНЧУК та її роботи.

Світлини з колекцій Лесі ЧЕРНИШ та авторки матеріалу.