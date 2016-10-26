Броньовики зі зручностями

Волонтери презентують свою роботу бійцям.

Шість бойових машин реконструювали члени Здолбунівської сотні самооборони для бійців 14-ї бригади ЗСУ. Як повідомив сотник громадської організації Юрій Пшеничний, майстри змонтували і встановили поруччя, обрізали зайві конструкції, заварили пробоїни, намагаючись обладнати броньовики так, щоб воякам було зручніше їх використовувати. Реконструювавши одну БРДМ, волонтери презентували її бійцям на Тучинському полігоні, і тим розробка дуже сподобалася. Тож довірили майстрам ще п’ять одиниць військового транспорту. А нині бійці вже прийняли роботу та подякували усім волонтерам на чолі з Ігорем Щебетом, який організував та забезпечив виконання робіт.

Вл. інф.