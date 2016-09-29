Дорогі вчителі, викладачі та наставники!
Щиро вітаю Вас із нагоди Дня працівників освіти!
Уже традиційно у першу неділю жовтня слова вдячності ми адресуємо усім педагогам, хто свої знання, вміння та досвід передає іншим, хто спонукає досліджувати навколишній світ і робити наукові відкриття, хто навчає вірити в себе та впевнено йти до поставленої мети.
Шановні вчителі, саме Ви навчаєте дітей і молодь тим головним моральним цінностям, котрі зараз відстоює весь український народ – цінностям свободи та незалежності, миру та добра, взаємоповаги та гідності.
Будуючи нову українську систему освіти, наша держава саме Вам доручила не лише навчання дітей, але й формування особистостей, здатних творчо мислити і самостійно робити висновки.
Дорогі освітяни, бажаю Вам здоров’я та щастя, невичерпних сил і благополуччя за сумлінну працю та терпіння, мудрість і фаховість.
Щиро зичу Вашим учням великих досягнень і нових перемог!
З повагою
Голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко
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