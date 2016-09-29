Вітаю!

Дорогі вчителі, викладачі та наставники!

Щиро вітаю Вас із нагоди Дня працівників освіти!

Уже традиційно у першу неділю жовтня слова вдячності ми адресуємо усім педагогам, хто свої знання, вміння та досвід передає іншим, хто спонукає досліджувати навколишній світ і робити наукові відкриття, хто навчає вірити в себе та впевнено йти до поставленої мети.

Шановні вчителі, саме Ви навчаєте дітей і молодь тим головним моральним цінностям, котрі зараз відстоює весь український народ – цінностям свободи та незалежності, миру та добра, взаємоповаги та гідності.

Будуючи нову українську систему освіти, наша держава саме Вам доручила не лише навчання дітей, але й формування особистостей, здатних творчо мислити і самостійно робити висновки.

Дорогі освітяни, бажаю Вам здоров’я та щастя, невичерпних сил і благополуччя за сумлінну працю та терпіння, мудрість і фаховість.

Щиро зичу Вашим учням великих досягнень і нових перемог!

З повагою

Голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко