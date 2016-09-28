На Буковинській землі

Делегація Рівненщини на Х Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності медичних сестер

«Ескулап-професіонал-2016».

На Буковині, у м. Чернівці, 15-16 вересня відбувся Х Всеукраїнський конкурс професійної майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал-2016».

Рівненську область представляла сестра медична перев’язувальна травматологічного відділення Здолбунівської ЦРЛ Людмила Комісарук. Загалом у конкурсі професійної майстерності взяли участь медики з 23 областей, в тому числі Луганської та Донецької.

Усі ми були приємно вражені і красою міста Чернівці, де збережена архітектура ще з часів панування Австрійської імперії, і гостинністю його жителів. Недарма Чернівці ще називають маленьким Парижем. До речі, хочу наголосити, що у Чернівецькій області одними з перших заснували Асоціацію сестер медичних і саме там відбулися І Український з’їзд молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів України та І Всеукраїнський конгрес з питань реформування медсестринської освіти.

Конкурсантки.



Асоціація сестер медичних Рівненської області також у 2017 році святкуватиме своє десятиріччя. Упродовж всього цього часу я є членом цієї організації і з великою гордістю спостерігаю за розвитком нашої галузі. Сучасна медицина потребує медсестер високого класу професіоналізму, адже саме від нас залежить найголовніше в житті - здоров’я людини. Вже давно в багатьох навчальних закладах України введено ступеневу освіту для медсестер. Серед нас уже не рідкість медсестри-бакалаври і магіс­три, які розробляють і втілюють у практику всю медсестринську документацію, починаючи з наказів МОЗ України і закінчуючи локальними протоколами всіх медсестринських маніпуляцій.



З великою повагою хочу розповісти про голову Асоціації сестер медичних Рівненської області Людмилу Костянтинівну Романишину-Лановську, яка не тільки згуртувала всіх медсестер нашого краю, але й постійно дбає про підвищення їхньої кваліфікації, організовуючи медичні конференції, семінари, заняття та наради, а також поїздки для обміну досвідом з колегами з інших областей. Людмила Костянтинівна створила на Рівненщині «Школу старшої медсес­три», якій немає аналогів в Україні.

На базі цієї школи наші медсестри мають можливість прослухати лекції, які читають практики, а це - заступники керівників лікувальних закладів з медсестринства, головні медсестри та представники санепідслужби області. Таким чином, старші медсестри не тільки самі отримують важливу інформацію (наприклад, щодо утилізації медичних відходів, сан­епідрежиму, чи поводження з наркотичними препаратами), а й грамотно її використовують на практиці. Адже хто, як не старша медсестра, найтісніше спілкується з персоналом відділення?

Можливо, хтось зауважить, що такі заходи, як конкурс професійної майстерності, нині зовсім недоречні в країні, де триває війна… Але так сталося, що в кожному медичному колективі уже сьогодні є колеги, які повернулися із зони бойових дій. І, на превеликий жаль, їх стає все більше. А хтось і не повертається... У Чернівцях ми мали честь поаплодувати медикам, які пройшли війну. Також за участю волонтерів у період проведення нашого конкурсу було зібрано понад 26 тисяч гривень на лікування та реабілітацію поранених бійців із зони АТО.

Ось такі ми, люди в білих халатах, яким, окрім глибоких знань та професіоналізму, притаманні доб­рота, небайдужість та співчуття до ближнього. Інакше, що ж ми були б за сестри милосердя?

Лариса РЯБУШЕНКО,

головна медсестра Здолбунівської ЦРЛ.