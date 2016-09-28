«Моє село. Для мене ти єдине...»

У кожного села, як і у кожної людини, своя доля: у чомусь дуже подібна до інших, у чомусь - зовсім інша. Але з усіх сіл, якими б гарними та багатими вони не були, ми серцем завжди обираємо своє, бо - рідне.

Сімнадцятого вересня села Озерко і Мізочек відзначали своє свято. Гості та місцеві жителі поспішали на святкування. Люди з’їхались з різних місцин. Почесних гостей вітали хлібом-сіллю. Згадали воїнів АТО, старожилів, ювілярів. Усі вони отримали пам’ятні подарунки, які вручали: депутат районної ради О. Анд­ріюк, місцеві підприємці

А. Мохотонок, В. Середюк, О. Степанишин, В. Радімович та І. Пилипчук.



За сприяння Мізоцького селищного голови Б. Похилюка та керівника ТОВ «Агро-консалт АВ» А. Волтерса в клубі с. Озерко було замінено на енергозберігаючі вікна та вхідні двері. А. Волтерс також подарував сертифікат на встановлення автобусної зупинки у с. Озерко.

Насиченою була концертна програма, яку вели Л. Климчик та О. Кремінський. Лунали пісні у виконанні О. Шелеста, А. Бовгирі, В. Устянчука, М. Джуса, Н. Вітрук, С. Блащук, учасниць фольклорного ансамблю «Мізоченські молодички», сім’ї Ігнатьєвих. Цікавий флешмоб «Моя Україна» представили дітки. Гумористичну композицію від фольклорного ансамблю «Мізоченські молодички» та дитячого танцювального колективу с. Мізочек усі присутні сприймали зі щирими посмішками та оплесками. Учасниця гуртка художнього читання клубу с. Озерко О. Германюк читала вірш «Я - українка». По завершенні концерту усі присутні стали свідками відкриття волейбольного майданчика, де першу подачу м’яча доручили А. Волтерсу.

Дітлахи розважалися на величезному батуті, що забезпечили місцеві меценати. Також усіх, хто завітав на свято, частували стравами місцевої кухні учасниці фольклорного ансамблю «Мізоченські молодички» під керівництвом Г. Шебуні. Пригощалися запашним хлібом, пампушками, запеченою рибою з овочами, м’ясом, шинкою, які презентували Н. Блащук, Н. Синяк, Л. Вітрук, Г. Совик, Л. Бовкун, М. Бриж, І. Блащук, Л. Виногородська, Г. Виногродська, О. Кондратюк, С. Джус, В. Кеєвіс та Л. Ворожбит.

Свято вдалося на славу і, впевнені, залишить теп­лі спогади. Тож бажаємо подальшого процвітання та згуртованості сільській громаді.

Галина ШЕБУНЯ,

зав. клубом с. Озерко.