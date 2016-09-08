ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

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У сімнадцяти населених пунктах Здолбунівського
району буде тимчасово відсутнє газопостачання
Здолбунівське УЕГГ ПАТ «Рівнегаз» повідомляє, що в зв’язку з планово-ремонтними роботами на ГРС Здолбунів з 10-ї год. 14 вересня 2016 р. буде припинено газопостачання у м. Здолбунів та Здолбунів-2, селах Богдашів, Ільпінь, Ільпінь-2, Кошатів, Орестів, П’ятигори, Глинськ, Здовбиця, Новомильськ, Копиткове, Степанівка, Мар’янівка, Івачків, Загороща, Загора.
Відновлення газопостачання буде проводитися після закінчення робіт – 15 вересня 2016 року з 16.00 год.
Просимо вибачення за тимчасові незручності!
ПАТ «Рівнегаз» - ми піклуємося про Вашу безпеку!

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