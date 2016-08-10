Будівництво на перспективу

Таким буде новий спорткомплекс.

Проектанти розповіли, як виглядатиме новий спорткомплекс

Минулого тижня широкому загалу нарешті презентували проект грандіозної, як для нашого району, будови - спортивного комплексу у Здолбунові.

У владних кабінетах цей проект називають «будівництвом номер один». Поза ними - і амбітною затією, і потенційним довгобудом. Але скільки б прихильників та противників не висловлювали власні думки і рефлексії, факт залишається фактом: процес пішов, і новий спорткомплекс на Парковій таки зводитимуть.

Під час останнього засідання колегії РДА представники проектної організації представили присутнім проект спортивного залу на території гідропарку, поблизу стадіону «Колос». Загалом майбутня споруда виглядає доволі презентабельною та сучасною. До неї передбачений під’їзд з вулиці Паркової, відповідна кількість місць для паркування, твердопаливна котельня для обігріву приміщення та всі додаткові мережі, необхідні для функціонування закладу. Згідно з проектом, у спортивному залі буде поле розміром 20 на 40 м - це стандарти, необхідні для проведення всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту. Додатково передбачений зал для проведення змагань з вільної боротьби розміром 18 на 12 м, адміністративний блок. Сама ж будівля монолітно-каркасна, закрита сандвіч-панелями. Для глядачів спорудять трибуни зі стаціонарними місцями.



Загальна проектна вартість об’єкта, згідно з експертизою, складає 25,5 мільйонів гривень. Тобто втілення проекту справді потребує суттєвих вкладень. Проте районне керівництво одностайне: будівництво відбуватиметься за планом.

- Днями вже було оголошено тендер на визначення будівельної організації, яка зводитиме цей об’єкт. Сподіваємося, що важливий етап визначення підрядника пройдемо правильно і розпочнемо освоювати кошти. Наразі є розуміння, звідки надходитиме фінансування, тож можна сподіватися, що комплекс не стане довгобудом. І ми гідно впораємося з цією задачею й матимемо хороше місце для занять спортом, - зазначив під час засідання колегії голова РДА Сергій Кондрачук.

Як відомо, наразі на будівництво комплексу з районного бюджету вже виділено 4 млн. грн., ще 1,6 млн. грн. надійшло з обласного кошторису. Натхненники будівництва сподіваються, що втілення проекту й надалі фінансуватимуть з бюджетів усіх рівнів - міського, районного, обласного. Прикметним є і той факт, що бажання все ж таки довести почате до логічного завершення мають представники усіх гілок місцевої влади - і РДА, і районна рада та її керівництво. Підтримують будівництво й на рівні міста. Тож якщо зірки стануть так, що усі етапи відбуватимуться суворо за планом, і фінансування буде регулярним та достатнім, то об’єкт зведуть вже до кінця 2017 року.

Зрозуміло, що повірити у відсутність перепон на шляху до мети у вигляді нової спортзали зараз важко - у нашій країні так не буває, і це затямили усі, кому доводилося мати справу навіть з набагато меншим будівництвом чи іншими проектами.

Власне, різних думок щодо нового будівництва справді є чимало. Дехто згадує недобудований спорткомплекс, спорудження якого розпочали на «вісімці» на початку вісімдесятих років минулого століття. Спочатку грандіозний проект будівництва спорткомплексу справді втілювали доволі успішно. За кілька років готовність об’єкта була такою, що на майданчиках вже проводили етапи всеукраїнських змагань. А згодом стався крах СРСР, і недобудований спорткомплекс поступово перетворився на рівнину. «Темні» історії про розкрадання грандіозного об’єкта досі переповідають у місті. Нині ж цей сумний епізод додає снаги скептикам, які вже зараз пророкують схожу долю майбутньому спортивному комплексу.

Проте затятим опонентам зведення комплексу все ж таки варто було б утримуватися від однозначних висновків. Принаймні, поки що. Бо той факт, що у районі, вреш­ті почали вчитися не «проїдати» кошти від бюджетного перевиконання, а вкладати їх у щось капітальне і таке, що залишиться на десятиліття наступним поколінням, таки свідчить про правильний «курс». Якби представники влади, які були «біля керма» району свого часу, намагалися втілювати у життя щось подібне, нині б ми вже мали певні результати. Вреш­ті, на двадцять п’ятому році незалежності час подбати й про перспективу - і району, і краї­ни. Нехай у нас навіть нестабільність та війна. Але, наскільки б важким не було життя, а дітлахи все одно народжуються, ростуть, вчаться… Як матимуть хорошу залу, то й спортом займатимуться активніше. Тому наразі краще побажати успіху в цій справі. І допомогти - хто чим може.

Марина СТЕПАНЮК.