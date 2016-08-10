Вакцини і нацбезпека

Теза про те, що діти - наше майбутнє, актуальна у всі часи. Але щоб це майбутнє було щасливим та здоровим, йому потрібні повноцінна родина, мир у державі та якісне медобслуговування.

Саме про надання медичної допомоги дитячому населенню району під час колегії РДА минулого тижня розповів головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги» Олег Cумко.

Отож, станом на 1 січня 2016 року у районі проживало 12349 дітей віком до 17 років. З них дітей першого року життя - 696, підлітків - 2072. На первинному рівні медичну допомогу дітям надають 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 27 фельдшерсько-акушерських пунктів. На вторинному рівні діти отримують допомогу на 25 ліжках дитячого відділення, 5 ліжках інфекційного відділення та на ліжках пологового відділення Здолбунівської центральної районної лікарні.

За 6 місяців 2016 року у стаціонарах Здолбунівської ЦРЛ проліковано 912 дітей, на їх лікування використано 6,6 тис. грн. Мізерні цифри - 7,27 грн. на одну дитину - давно нікого не дивують, оскільки усім батькам добре відомо, за чий кошт у нашій державі з офіційно безкоштовною медициною відбувається лікування.

Згадав Олег Сумко й про ще одну нагальну проблему: на період відпустки лікаря вже другий рік поспіль закривають дитяче відділення у ЦРЛ. Відповідно, захворілих дітей направляють в обласні дитячі лікувальні заклади.



Нині допомогу дітлахам району надають 8 лікарів-педіатрів, 1 лікар-неонатолог, 24 лікарі ЗПСМ, лікар підліткового кабінету, дитячі хірург, ортопед, інфекціоніст та отоларинголог. Тривалий час у районі відсутні посади невролога та дитячого окуліста.

Що ж до народжуваності, то вона залишається відносно стабільною: за 6 місяців 2016 року в районі народилося 318 дітей, що на 13 малюків більше ніж у відповідному періоді попереднього року. Пологове дитяче відділення ЦРЛ та Здолбунівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1 сертифіковані Дитячим фондом ЮНІСЕФ на статус «Лікарня, доброзичлива до дитини». Основний його пріоритет - підтримка грудного вигодовування, тож 85 % новонароджених перебувають саме на ньому, що є одним з кращих показників в області. До речі, восени цього року усі решта амбулаторій Здолбунівщини проходитимуть сертифікацію на статус «Лікарня, добро­зичлива до дитини».

А от з імунопрофілактикою у нас справжня біда. Причому, не у районі, а в країні. Згідно із затвердженим офіційним календарем вакцинації, дітей повинні щеплювати від десяти хвороб. Натомість, як повідомив Олег Сумко, у зв’язку з недостатнім надходженням вакцин до району календар щеплень у багатьох малюків наразі порушений. Скажімо, вакцина БЦЖ не надходила до нас з серпня 2015 року. Як наслідок, близько 700 дітей першого року життя не отримали протитуберкульозного щеплення. Протягом року була відсутня й комбінована вакцина «Пентаксим» (наразі цей препарат уже надійшов до району), вакцини «Інфантрікс» немає з травня минулого року і досі.

Звісно, що з надходженням вакцин лікарі одразу проводять щеплення тим дітям, які були змушені пропустити його у визначений календарем час. Однак свого часу вчені-медики не дарма запровадили такий календар: найкращий імунітет від низки хвороб формується саме тоді, коли визначених дат імунізації було суворо дотримано.

Натомість вакцинація від поліомієліту проходила успішно: цієї вакцини вистачало, і близько 90 % дітлахів отримали щеплення у ході трьох турів додаткової імунізації.

Попри це, бити на сполох, зважаючи на ситуацію з імунізацією, давно пора. Але тільки цього тижня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила про те, що міністерство охорони здоров’я іні­ціює проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з низьким рівнем вакцинації в країні.

За даними міністерства, станом на 1 липня цього року щеплення проти туберкульозу серед дітей першого року життя в Україні отримали лише 11,5 %, поліомієліту - 39 %, кашлюку, дифтерії, правця - менше 2 %, гемофілії - 4 %.

В. о. міністра охорони здоров’я слушно вважає цю проблему загрозою національній безпеці держави і переконує, що її давно повинно усвідомити вище керівництво. Бо лиха у нашій країні і так вистачає. Нехай хоч діти ростуть здоровими та захищеними.

Марина СТЕПАНЮК.