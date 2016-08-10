Відбулася сьома сесія Здолбунівської міської ради сьомого скликання

Міський голова І. О. ОЛЬШЕВСЬКИЙ

вручає посвідчення депутата Т. М. КАЛИТІ.

Третього серпня 2016 року відбулась сьома сесія Здолбунівської міської ради сьомого скликання під головуванням міського голови

І. О. Ольшевського. На розгляд сесії було винесено ряд питань, які попередньо конструктивно опрацьовували на засіданнях постійних депутатських комісій.

Розпочалась сесія з приємної події - до виконання депутатських обов’язків приступив Тарас Миколайович Калита, який до цього проходив службу в Національній гвардії України і виконував бойові завдання в зоні АТО. Після того, як Тарас Миколайович прийняв Присягу депутата, міський голова вручив йому посвідчення депутата Здолбунівської міської ради сьомого скликання і депутатський значок, побажав успіхів та натхнення у депутатській діяльності.



Далі депутати приступили до виконання своїх обов’язків і, після узгодження порядку денного, заслухали та затвердили звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року, обговорили і прийняли зміни до місцевих програм та міського бюджету на 2016-й рік. До прийняття змін до програм депутати конкретизували окремим рішенням умову, на якій тепер будуть включати об’єкти до Програми капітальних ремонтів житлового фонду міста Здолбунів. А такою умовою є участь мешканців багатоквартирних будинків у співфінансуванні робіт за проектом, і розмір внеску вираховується при цьому за спеціальною формулою, яку затверджено під час прийняття Програми підтримки ОСББ та багатоквартирних будинків інших форм управління у місті Здолбунові ще у червні 2016 року. Водночас депутати погодили завершення фінансування по тих будинках, де вже розпочато або виконано ремонтні роботи. А також перенесли терміни виконання прийнятого на червневій сесії рішення “Про зміни в організації роботи комунального підприємства “Міське будинкоуправління” в зв’язку зі змінами у законодавстві.

Серед інших важливих моментів сесійного засідання було й затвердження програми “Безпечне місто Здолбунів” на 2016-2017 роки, головне завдання якої - впровадження комплексної системи безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв’язку, керування та оперативного реагування з метою вирішення завдань щодо підвищення рівня безпеки та правопорядку у нашому місті. Ця програма зініційована керівниками району, міста та Здолбунівського відділення поліції.

Також депутати погодили програму “Питна вода міста Здолбунів” на 2016-2017 роки, спрямовану на покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, а також на реалізацію інших заходів, що сприятимуть охороні та раціональному використанню джерел питного водопостачання.

Крім того, на сесії розглянули низку земельних питань. Зокрема прийняли рішення погодити плани детального планування території забудови масивів для учасників АТО по вул. Коперніка (ІІ черга) і вул. Пирогова, затвердили проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування Здолбунівській міській раді під будівництво каналізаційно-водопровідних мереж в районі масиву по провулку Щепкіна та будівництва і обслуговування стадіону “Локомотив”. Погодили обранці й кілька звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок і надали дозволи мешканцям міста на розроблення технічних документацій, затвердили ряд проектів із земле­устрою й технічних документацій.

За пропозиціями фракцій Радикальної партії О. Ляшка та ВО “Батьківщина”, на сесії було прийнято звернення до Верховної Ради України щодо підвищення цін і тарифів.

Загалом, завдяки якісній роботі депутатів та працівників апарату міської ради на засіданнях постійних комісій, сесія пройшла досить оперативно.

Наступне сесійне засідання заплановане на п’яте жовтня цього року.

За матеріалами сайту

Здолбунівської міської ради.

Фото Ірини САМЧУК.