Соціально-економічне становище Здолбунівського району

у січні–червні 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 57,1 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2016р. чисельність населення зменшилася на 61 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 2,6 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (98 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст (37 осіб).

У січні–травні 2016р. рівень природного скорочення склав 4,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,6 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 16,7 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 9,1 тис. домогосподарств, що становило 79% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 3,7 тис. домогосподарств.



Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2016р. склала 8,1 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 4,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2016р. становив 483 грн.

Крім того, 857 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,5 млн.грн, з них у сільській місцевості – 792 домогосподарствам на загальну суму 1,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 1754 грн.

У січні–червні 2016р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 27,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 11,5 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2016р. становила 1385 осіб. У загальній кількості безробітних 53,6% – жінки, 50,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2016р. становила 67. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 21 особу.

За сприяння Державної служби зайнятості у червні 2016р. було працевлаштовано 90 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2016р. становив 1208 грн, що дорівнює 83,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати

Упродовж червня 2016р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати, і на 1 липня 2016р. становила 29 тис.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це борг економічно активного підприємства.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2016р. в районі обліковано 383 кримінальні правопорушення, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–червні 2015р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 161 – тяжкий та особливо тяжкий (в 1,8 раза більше, ніж у січні–червні 2015р.).

За цей період виявлено 53 особи, які вчинили злочини.

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2016р. сільсько-господарські культури посіяно на площі 19,1 тис.га, що на 0,1% менше порівняно з 2015р., у т.ч. зернові та зернобобові – на 15,3 тис.га (на 20,7% більше), технічні – на 2,8 тис.га (на 50,9% менше), кормові – на 1 тис.га (на 12,9% більше).

Серед зернових культур розширено площі під гречкою (у 17,5 раза), ячменем (на 49,5%), вівсом (на 29,4%), кукурудзою на зерно (на 15,2%), пшеницею (на 0,4%).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2016р. реалізовано на забій 230 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 50,7% менше порівняно з січнем–червнем 2015р., вироблено 3 тис.т молока (на 4,4% менше).

На 1 липня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2317 голів (на 4,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 1139 голів (на 10,9% менше); свиней – 2571 голова (на 6,4% більше), коней – 39 голів (на 9,3% менше), птиці – 9 тис. голів (на 28,7% більше).

У січні–червні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 3454,7 т зернових та зернобобових культур (на 53,9% менше рівня січня–червня попереднього року), 281,5 т тварин сільськогосподарських живих (на 48,8% менше), 2774,3 т молока (на 21,1% менше). Середня ціна реалізації вказаних видів продукції зросла відповідно на 27,9%, 0,1% і 35,8%.

На 1 липня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 2 тис.т зерна (у 2,2 раза більше, ніж на відповідну дату 2015р.).

Промисловість

У січні–червні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. підприємствами району на 16,7% збільшено виробництво цегли невогнетривкої керамічної будівельної, на 12,4% – виробів інших з пластмас, на 11,1% – оболонок штучних із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів, труб, трубок та шлангів жорстких з пластмас. Разом з тим на 12,2% зменшено випуск мішків та пакетів з полімерів етилену, на 20,1% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 67,9% – виробів ковбасних.

Будівництво

У січні‒червні 2016р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 18,5 млн.грн, що становить 5,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–червні 2016р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 86,3 тис.т вантажів, що становить 24,4% рівня відповідного періоду 2015р. Вантажооборот порівняно з січнем–червнем попереднього року зріс на 27,6% та склав 14 млн.ткм.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–травні 2016р. експорт товарів становив 1 млн.дол. США, імпорт – 4,8 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2015р. експорт скоротився на 20,4%, імпорт збільшився на 43,9%. Негативне сальдо становило 3,8 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами 20 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Азербайджану, Польщі, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на США, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Головне управління статистики

у Рівненській області.