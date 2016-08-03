Встигнути за доброї погоди

У господарствах району збирають врожай

- Бог таки чує молитви хліборобів про погожі дні, тому сподіваємося, що встигнемо зібрати урожай за сприятливих умов, - зауважує начальник відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Здолбунівської РДА Леонід Дмит­рук дорогою до ланів, де зараз у розпалі збір врожаю. У таку спеку навіть у комфортній автівці їхати важко, що вже казати про тих, хто зараз активно жнивує на сільськогосподарській техніці. Адже далеко не в кожному господарстві є комфортні сучасні комбайни з кондиціонерами у салонах. Але для хліборобів немає більшої радості, аніж погідне небо. Нехай цілий день обливаєшся потом, зате збіжжя - як золото, немає втрат, а врожай такий, що тільки б не зурочити й усе швиденько зібрати до сховищ.

Начальник відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Здолбунівської РДА

Леонід ДМИТРУК, комбайнер Юрій СЕРЕДЮК, помічник комбайнера Віталій СЕРЕДЮК,

керівник ПСП «Хлібороб» Петро МОСІЙЧУК, водій Володимир ЮЩАК (зліва направо).



- Зараз якраз найактивніша пора у господарствах нашого району. Збирають зернові, зернобобові, технічні культури. Озимий ячмінь почали молотити ще 4 липня. У процесі роботи підтвердилася хороша якість підготовки комбайнів, отже, взимку добре попрацювали механізатори, - розповідає Леонід Дмитрук.

А тим часом на обрії вже видніються лани ПСП «Украї­на», де нас зустрічає директор сільгосппідприємства Галина Лукашук. Єдина у районі жінка-керівник агроформування - «звання» почесне, але й таке, що зобов’язує до важкої, зовсім нежіночої праці. Галина Іванівна на полях з раннього ранку і до смеркання, адже працює директором господарства вже третій рік. Розповідає, що цього тижня у ПСП «Україна» планують завершити збір ячменю. А якщо втримається сприятлива погода, то після десятого серпня вже можна буде й обжинки справити. Галина Лукашук демонструє пшеницю сорту «Мулан», посіви якої займають у господарстві 150 гектарів. З цього лану планують зібрати рекордний врожай - близько 80 ц/га.

Галина Лукашук.



- Торік вперше засіяли цим сортом двадцять гектарів, щоб отримати насіння для власних потреб, а нині вже маємо цілий лан. Ще 50 га засіяли німецьким сортом «Скаген» - теж очікуємо доб­рий врожай. А загалом маємо 1800 га землі, з яких 375 га займає ярий ячмінь, 150 га - озима пшениця, 620 га - кукурудза, 243 га - соя і 274 га - люцерна. Хоч загалом господарство спеціалізується на тваринництві: у нас близько 1500 голів ВРХ. Але для того, щоб розвивалося тваринництво, потрібно, щоб працювало й рослинництво, - переконана Галина Лукашук.

Тому у господарстві забезпечують потреби в кормах власним врожаєм. Нещодавно придбали новий прес-підбирач соломи, а також навантажувач кормів. Це значно полегшило процес роботи, стверджує директор господарства. І сподівається, що незабаром у ПСП «Украї­на» буде і новий потужний трактор - ця техніка аграріям дуже потрібна.

Нині на полях сільгосппідприємства жнивують 4 комбайни, на кожному з них працюють комбайнер та помічник. За день, буває, намолочують і до 100 тонн. Тож і заробітки у комбайнерів пристойні - за добу заробляють більше тисячі гривень.

До слова, нині триває процес злиття господарств «Україна» та «Колос», тож у районі незабаром працюватиме єдине агроформування - ПСП «Україна»

Жнивують й у інших господарствах Здолбунівщини. У ПСП «Хлібороб» цими днями також активно збирають зернові.

- Зранку до вечора молотимо ячмінь, а з дев’ятнадцятої й дотемна збираємо пшеницю. У нас на полях працюють три комбайни, тож потихеньку впораємося власними силами - наймати таку техніку зараз дуже дорого. Врожайність ячменю різна, але в середньому матимемо непогані показники, - розповідає керівник ПСП «Хлібороб» Петро Мосійчук шляхом до поля з ячменем.

Усі ниви в господарстві оборані, як цього потребує техніка безпеки. Адже навіть іскра чи недопалок у таку спеку можуть наробити біди: не доведи, Боже, займеться нива - пропаде врожай.

А тим часом на обрії вже й комбайни, команди яких працюють з максимальною віддачею. У ПСП «Хлібороб» натомість дбають про те, щоб полегшити побут працівників у гарячу пору. Двічі на день просто у поле вивозять їм обіди та вечері. І на заробітки задіяні на жнивах співробітники теж не скаржаться.

А от на що аграрії таки жаліються, то це на ціни на зернові. Нині ячмінь 3 класу купують по 3230 грн. за тонну, пшеницю 2 класу - по 3650 грн. за тонну, пшеницю 3 класу - по 3550 грн. за тонну. Тому більшість керівників підприємств не поспішають продавати зібране. Сухе зерно складають до сховищ, маючи надію, що вартість його таки зросте.

Тим більше, що врожай цьогоріч справді дуже доб­рий. І якщо небесна канцелярія не підведе, то обжинки будуть справжнім святом з підбиттям підсумків рекордного врожаю.

Отож пора зараз спекотна - у всіх значеннях. Комбайни безперестанку молотять, вантажівки звозять збіжжя. А поряд з технікою поважно походжають нелякані бузьки, неначе підтверджуючи, що у нашого народу, що славиться хліборобською працею, таки є доб­ре майбутнє.

Марина СТЕПАНЮК.

За інформацією відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Здолбунівської РДА, станом на 27 липня аграрії Здолбунівщини зібрали ранні зернові та зернобобові культури на 2690 га, намолотили 1276 тонн. Середня врожайність склала 47,4 ц/га. У тому числі намолочено 278 тонн озимої пшениці при середній врожайності 44,7 ц/га, озимого ячменю - 118 тонн (54,7 ц/га), ярого ячменю - 256 тонн (40,7 ц/га), ярої пшениці -183 тонни (45,8 ц/га) озимого ріпаку - 207 тонн (23,8 ц/га). Вже завершено збирання гороху, валовий збір - 80 тонн, середня врожайність - 36,1 ц/га.