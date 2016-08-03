День народження славного села

На території Дерманського НВК «ЗОШ І ст.-гімназія» мешканці та гості села двадцять четвертого липня відзначили шістсот дев’яносто четверту річницю Дермані Другої.

Присутніх тепло вітали сільський голова Володимир Каменяка, заступник голови Здолбунівської районної ради Олександр Бухало, виконуюча обов’язки начальника відділу культури і туризму Здолбунівської райдержадміністрації Олена Мазепа.



Учасники урочистостей Хвилиною мовчання вшанували усіх, хто в різний час загинув за незалежність України, воїнів-учасників АТО, зокрема односельця Андрія Бріка.

Позитивний, піднесений настрій для гостей свята створили учасники концерту під назвою «Село моє, Дермань мій, багато ти стоїш віків» - творчі колективи і солісти клубу с. Дермань Друга (зав. закладу - Володимир Бухальський), вчителі Дерманського НВК.

Програма концерту включала веселі пісні, танці та чудові художні номери. «Баладу про Дермань» виконав Володимир Бухальський, свої вірші декламувала Катерина Рожко, гумор читав Микола Мацюк, танцювальні композиції виконали учні молодших класів, порадували співом родина Кирилюків, сімейний гурт Бухальських, вокальний ансамбль клубу с. Дермань Друга, вокальний ансамбль вчителів Дерманського НВК «ЗОШ І ст.-гімназія», дует у складі Богдана і Тараса Прищеп.

Також мешканці й гості села мали змогу переглянути святкову виставку робіт народних умільців та вихованців гімназії «Таланти нашого роду».

У спортивному залі гімназії того дня відбулися змагання з волейболу.

За інформацією

Здолбунівського РБК.

На фото: під час свята.