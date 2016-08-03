На полігон - з концертом

Уже не раз аматорські колективи і солісти різних закладів культури Здолбунівщини бували на Рівненському загальновійськовому полігоні з концертами для тих, хто опановує там військову науку чи вдосконалює свої навички. І от - черговий такий візит.

Аби підтримати бойовий дух і додати гарного настрою військовослужбовцям, які проходять навчання на Рівненському полігоні, до них з цікавим концертом вирушили 24 липня самодіяльні колективи Івачківського сільського будинку культури. Своє мистецтво дарували військовим зразковий дитячий духовий оркестр під керівництвом Олексія Павлуся, вокальний дует «Два кольори» - Ярослава Колесник і Анатолій Тхор, учасниці дівочого гурту «Вишиваночка» Ірина Мельничук та Алла Мартинюк, ансамбль народної пісні «Родина», яким керує Тетяна Мельник, чоловічий гурт «Гомін». Звучали пісні про Україну, про мужніх козаків, інструментальні твори, поетичні рядки. Аматори адресували військовим чимало вдячних, щирих і теп­лих слів.

Вела концертну програму Тетяна Садикова - керівник народного аматорського театру читця «Пошук» Здолбунівського районного будинку культури.



Військові дружно аплодували усім учасникам концерту, з вдячністю вручали їм букетики запашних польових квітів. Та особливо воїнів зворушили номери від юних оркестрантів, сольний спів Ярослави Колесник, пісня у виконанні Ірини Мельничук «Тату, повертайся живим».

Натхненні, емоційні виступи гостей надихнули вийти на сцену й самих учасників військових навчань. Вони читали свої авторські вірші, також один з бійців виконав пісню під назвою «На посту», присвячену побратимам, котрі нині в зоні АТО боронять Україну від ворога. До речі, цей твір нев­довзі поповнить репертуар івачківців.

Наприкінці програми учасники івачківських аматорських колективів гуртом заспівали патріотичну пісню «Нам є що захищати».

Після концерту військові запросили артистів зі Здолбунівщини на чаювання, відбулася й імпровізована фотосесія на згадку.

- На пропозицію виступити з концертом для військових на Рівненському полігоні ми відгукнулись позитивно, не роздумуючи ні хвилини. І не шкодуємо, адже візит запам’ятався відкритим, дружнім спілкуванням і надзвичайно душевною атмосферою. Військові нас дуже тепло приймали. Навіть не уявляю, де, якщо довкруж лише пісок, вони віднайшли чудові квіти, що дарували нам. А такого смачного чаю, як там, ділились учасники поїздки, ми, певно, ще не куштували, - розповіла директор будинку культури с. Івачків Тетяна Мельник. - Із задоволенням поїдемо з концертом для воїнів на полігон знову. Тим більше, що запрошення вже отримали.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото учасників поїздки.