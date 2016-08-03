Паспорти та шлюби «по-новому»

За щоденними турботами ми не завжди помічаємо ті принципові зміни, які відбуваються в українському законодавстві «з подачі» депутатів Верховної Ради. Між тим, є чимало нововведень, які стосуються практично кожного громадянина.

У чотирнадцять і з електронним чіпом

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким уточнено перелік документів, котрі дають право громадянину України на виїзд з країни та в’їзд у неї. Також визначено, які документи матимуть елект­ронні чіпи. Ухвалення цього закону було одним із зобов’язань України в рамках процесу лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Отож, згідно з новим законодавством, документами, які дають право громадянину України на виїзд з нашої країни і в’їзд у неї є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну). У передбачених міжнародними договорами випадках можуть використовуватися інші документи.



Визначено законодавством і перелік документів, які повинні містити безконтактний електронний носій. Це внутрішній та закордонний паспорти, посвідки на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця, картка трудового мігранта. Натомість посвідчення водія чіпа не міститиме.

Згідно із законом, кожен громадянин держави, який досяг віку 14 років, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина Украї­ни оформлятимуть особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку - на 10 років. Відтепер не буде в наших документах інформації російською мовою: паспорт міститиме текст українською та англійською.

Для оформлення закордонного, дипломатичного, службового паспорта і ряду інших документів використовуватимуть відцифровані відбитки пальців рук. Разом з тим, при оформленні паспорта громадянина Украї­ни вносити відцифровані відбитки пальців рук в документ будуть тільки за згодою власника.

Однак, поки що нашим землякам, яким уже випов­нилося 14 років, не варто поспішати отримувати свій перший документ. Адже, як повідомили в РС УДМС України у Рівненській області, поки що паспорти громадянам видають за «старою» схемою - у 16 років і у вигляді звичної «книжечки». Роз’яснень щодо видачі паспортів у 14 років у Здолбунові поки що не отримували.

За добу та без штампа в паспорті

Невдовзі закохані зможуть одружитися всього за один день - без призначення звичного місячного терміну очікування. Щоправда, поки що це можливо тільки в деяких регіонах держави, адже Мін’юст лише починає втілювати пілотний проект з реєстрації шлюбу за добу. Отже, без звичних тридцяти днів «на роздуми» можна буде взяти шлюб у Києві, Одесі, Львові, а також у Донецькій області й на кордоні з окупованим Кримом. Нещодавно міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що таку послугу також пропонують запровадити і в Херсоні, де скористатися нею зможуть жителі тимчасово окупованого Криму. Крім цього, згаданий пілотний проект планується запустити в зоні проведення АТО: у Маріуполі та Сєвєродонецьку, аби послугою змогли скористатись військовослужбовці Збройних сил України.

Цікаво, що відтепер у паспортах громадян України не робитимуть позначки про реєстрацію шлюбу, а також про його розірвання. Проте кожен з членів подружжя отримуватиме свідоцтво про шлюб.

Утім, поки що ці нововведення не стосуються нашого краю. Як і в більшості регіо­нів України, на Здолбунівщині щасливим закоханим для того, щоб зареєструвати шлюб, необхідно подати зая­ву і чекати 30 днів.

Практикуватимуть надалі і звичні «паспортні» штампи, адже процес заміни документів на нові триватиме доволі довго.

Щоправда, навіть місячні роздуми не підвищують вірогідності створення ідеальних сімей: нині в Україні - один з найвищих відсотків розірвання шлюбів в Європі. За інформацією фахівців, якщо врахувати цивільні шлюби, він сягає 61 %. Найчастіше розпадаються молоді сімейні пари у перші роки подружнього життя.

Тим часом, як повідомили у районному відділі ДРАЦС реєстраційної служби Головного управління юстиції у Рівненській області, упродовж першого півріччя 2016-го в районі було зареєстровано 113 шлюбів. Цікаво, що наймолодшій нареченій виповнилось 16 років, найстаршій - 69. А це вкот­ре підтверджує, що щастя можна знайти у будь-якому віці, незалежно від наявності чи відсутності штампів у паспортах.

Підготувала

Марина СТЕПАНЮК.