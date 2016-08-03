Вакцини від сказу закупили

та розподіляють між лікувальними закладами

Реалії такі, що про медицину без нагальних проблем ми вже давно забули. Одним з найскладніших питань останнім часом є відсутність потрібної кількості вакцини від сказу. Причому, ця проблема стосується не лише нашого краю - гостра нестача потрібних препаратів має місце в Україні загалом.

Проблему відсутності вакцини місцеві медики порушували регулярно. Зокрема головний лікар Здолбунівської ЦРЛ Владислав Сухляк звертався з відповідним листом до керівництва району, наголошуючи, що й у нашому краї потрібно створити запас антирабічної вакцини. До застережень медиків депутати дослухалися, і на останньому засіданні сесії районної ради виділили 20 тисяч гривень на придбання вакцини.



Потреба мати запас вакцини є справді нагальною, адже, згідно зі статистикою, загалом в області кількість осіб, які постраждали від укусів, збільшилася на 10,2 % у порівнянні з минулорічною. До слова, торік Рівненщина була забезпечена вакциною лише на 55,4 % від потреби. А цього року забезпечення ще гірше, стверджують медики.

На Здолбунівщині ситуація також є складною. Як повідомив Владислав Сухляк, наразі потребують проведення профілактичних щеплень тридцять людей, які зазнали укусів тварин. Для здійснення цього необхідно близько 120 доз вакцини.

Проте навіть незважаючи на наявність коштів, виділених з місцевих бюджетів, досі закупити достатню кількість потрібних препаратів регіони не могли, оскільки вакцини були відсутні в Україні. Загалом перебої з постачанням вакцин в країні тривають з 2009 року, а останні два роки ситуація з препаратами для проведення безкош­товних обов’язкових щеплень була критичною.

Нещодавно віце-прем’єр міністр України Геннадій Зубко пояснив, що проблема з постачанням вакцини виникла через зміну форми придбання медичних препаратів. Адже право проводити державні закупівлі вакцин, а також препаратів проти онкологічних хвороб, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, дитячої гемофілії Міністерство охорони здоров’я України у 2015 році передало міжнародним організаціям.

Лише 22 липня цього року Міністерство охорони здоров’я проінформувало про те, що до України нарешті привезли понад 91 тисячу доз вакцин для профілактики сказу, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за кошти Державного бюджету України на 2015 рік. Раніше в МОЗ заявили, що ця поставка дасть змогу забезпечити потребу в антирабічній вакцині на 100 %.

Розподілять вакцину між медзакладами вже найближчим часом. У вівторок стало відомо, що протисказова вакцина вже надійшла на Рівненщину. За інформацією голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, до області доставлено 3000 доз антирабічної вакцини «Рабіпур» виробництва Індії. Цієї вакцини достатньо, аби забезпечити нею всі лікарні області до кінця цього року, стверджує голова ОДА. Дізнатися, скільки доз потрапить до нашого краю, зможемо вже найближчим часом.

Тим часом інформація про виявлення тварин, заражених смертельною хворобою, надходить регулярно. За повідомленням управління Держ­продспоживслужби в Здолбунівському районі, нещодавно скажену лисицю виявили у селі Миротин. У зв’язку з цим рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Здолбунівській РДА від 20.07.2016 р. № 9 с. Миротин було оголошено неблагополучним щодо захворювання на сказ. Введено карантинні обмеження, а також визначено такі межі загрозливої зони: села нашого району Гільча Перша, Івачків, Урвенна, Гільча Друга, Лідаво, Загребля, Коршів, Уїздці, а також села Острозького району - Завидів, Плоске, Бубнівка, Вишеньки, Дубини, Українка, Лебеді, Шлях, Верхів та лісові і польові мисливські угіддя Здолбунівської ГО УТМР.

До зняття карантинних обмежень на неблагополучній на сказ території та у загрозливій зоні заборонено проведення заходів із залученням тварин, вивезення за межі вказаних вище зон собак, котів і диких тварин. Наразі відповідні фахівці вживають усіх заходів з недопущення поширення збудника інфекції, зокрема, здійснюють подвірний обхід з проведенням додаткових антирабічних щеплень тваринам, проводять роз’яснювальну роботу.

Особливу увагу жителів району ветспеціалісти звертають на тенденцію до зараження сказом котів та собак, які не були вакциновані, та вкотре просять доставити цих своїх домашніх улюбленців до найближчої установи ветеринарної медицини для щеплення проти сказу. А при появі у тварини клінічних ознак цього захворювання - одразу доправити її для огляду. Ну і, звісно, дбати про себе та дітлахів, уникаючи контактів з підозрілими тваринами.

Марина СТЕПАНЮК.