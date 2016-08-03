Книги на допомогу туристичному бізнесу

У Здолбунівській центральній районній бібліотеці діє пересувна виставка з фондів РОУНБ під назвою «Туристичний ринок та особ­ливості його функціонування». Представлені у тематичній добірці видання будуть цікаві і потенційним туристам, і краянам, які вже працюють у цій гілці бізнесу чи планують цим зайнятись. Ознайомитись з виставкою можна буде до 26 вересня цього року.

На фото: виставка вже користується попитом.

За інформацією

на сайті Здолбунівської ЦСПШБ.