Регламент і гроші

Під час сесійного засідання.

Ділити кошти - справа непроста. Особливо, якщо фінансами потрібно «залатати» купу невеликих дірок, і при цьому є прагнення ще й втілити у життя щось глобальне. Тому найдискусійнішим питанням восьмої сесії Здолбунівської районної ради сьомого скликання, яка відбулася 20 липня, стало саме затвердження змін до районного бюджету.

Є кошти - є проблеми?

Загалом депутати розглянули більше 20 питань порядку денного. І спочатку складалося враження, що сесія завершиться за рекордний час, оскільки районні обранці голосували «за» в унісон. Так, коли про виконання районного бюджету за перше півріччя 2016 року відзвітував начальник фінансового управління Здолбунівської РДА Володимир Нечипорук, звіт затвердили, згодом підтримали й зміни та доповнення до Програми економічного та соціального розвитку Здолбунівського району на 2016 рік.

«Застопорилися» ж депутати на фінансах, тобто на питанні про внесення змін до цьогорічного районного бюджету. Володимир Нечипорук повідомив, що доходи загального фонду районного бюджету збільшуються на суму понад 27 млн., з них перевиконання за рахунок власних доходів складає майже 9 млн. грн.

Попередньо про розподіл коштів говорили члени комісії з питань бюджету та фінансів Здолбунівської райради - на її засідання виносили близько 60 питань, більшістю з яких були саме фінансові запити.

Володимир Нечипорук.



Однак уже безпосередньо під час обговорення змін до бюджету «випливло» чимало фінансових «дірок», які потрібно закрити. Причому негайно, аби уникнути негативних для району наслідків. Насамперед про додаткові бюджетні призначення у розмірі 122 тис. грн. попросив відділ освіти Здолбунівської РДА. Як пояснила начальник відділу Лілія Карпенко, ці кошти необхідні на придбання підручників для учнів 4-7 класів. З державного бюджету на це виділили 113 тис. грн. Однак кілька днів тому з’ясувалося, що цієї суми на закупівлю потрібних книг не вистачить. Тому, щоб своєчасно забезпечити школярів підручниками, додаткове фінансування вкрай важливе.

Утім, внесення таких суттєвих змін до бюджету «з голосу» одразу розкритикував голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, попросивши не оголошувати бюджетних запитів безпосередньо перед сесією.

- Для чого тоді працюють депутатські комісії, президія? Йдеться ж про досить суттєві суми, а ми їх обговорюємо просто на сесії. Ніхто не проти фінансувати важливі статті, але ж не так, - обурився голова райради.

Згодом підтримав голову і його заступник Олександр Бухало, назвавши такий розподіл коштів «гарячими пиріжками», - мовляв, без попереднього обговорення на комісіях роздавати великі суми не можна. І, хоч наскільки б нагальними не були питання, а регламенту порушувати не потрібно.



- Основна проблема у тому, що є гроші, - парирував голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук. - Якби їх не було, ніхто б нічого не вносив. У період між бюджетною комісією та сесією до адміністрації та райради надійшло вже близько десятка звернень. Звісно, «з голосу» приймати такі зміни не бажано. Але є деякі питання, які потрібно вирішувати просто зараз.

Серед таких голова РДА назвав співфінансування двох об’єктів з числа переможців обласного конкурсу з енергоефективності. Зокрема, 104,2 тис. грн. з районного бюджету потрібно на капремонт теплотраси Мізоцького НВК та 364,6 тис. грн. - на будівництво котельні на твердому паливі у Суємській ЗОШ І-ІІ ст. Тобто, щоб отримати співфінансування з обласного бюджету, відповідну суму вже зараз повинен виділити район. До слова, загалом в обласному конкурсі з енергоефективності від Здолбунівщини беруть участь 10 проектів, і, за попередньою інформа­цією, усі їх визнали переможцями. Вісім з них уже мають співфінансування з міського та районного бюджетів - на участь району чекають лише два проекти.

Ще одне питання «з голосу» від голови РДА - співфінансування проекту Здов­бицької сільської ради, одного з двох проектів-переможців обласного конкурсу розвитку місцевих ініціатив. Оскільки інший проект-переможець - Урвенської сільради - отримав фінансування з районного бюджету, то цілком логічно на нього мала б розраховувати і Здовбиця, де, згідно з проектом, передбачене встановлення сучасного освітлення у парку.

Необхідність підтримати проекти з енергоефективності визнали й депутати, зазначаючи, що встановлення нової економної котельні через кілька років виправдає себе фінансово. До того ж у навчальному закладі в Суймах залишилася єдина котельня старого зразка в цілому районі.

- Є регламент, а є необхідність економити бюджетні кошти. Тому давайте визначати пріоритети, - резюмував депутат з фракції «Аграрної партії» Олександр Андріюк.

Спорткомплекс «стартував»

Ще одну дискусію спричинило спрямування 4 млн. грн. на будівництво районного спорткомплексу.

- Це кошти, які можна було б використати на енергоефективність, спрямувати у сільські школи на спортінвентар і на багато інших хороших речей. Та й хотілося б побачити проект і інші документи, щоб зрозуміти, хто будуватиме спорткомплекс, як він виглядатиме, - зазначив депутат від «Самопомочі» Юрій Шадий, запропонувавши винести питання щодо спорткомплексу окремо та обговорити його.

Проте пропозицію цю депутати не підтримали. Адже процес будівництва спорткомплексу наразі вже, що називається, пішов. Як розповів Сергій Кондрачук, проектну документацію виготовлено, її вже подали на експертизу. Найближчими днями буде готовий експертний висновок. Замовником робіт виступатиме районна ДЮСШ, при якій створять тендерний комітет. Орієнтовно оголошення про початок будівельних робіт подадуть до 1 серпня. Є і ще один суттєвий аргумент на користь саме такого капітального вкладення коштів громади: будівництво комплексу підтримає й обласний бюджет.

- Звісно, ми можемо розподілити ці гроші між школами, облаштувати майданчики. Але є домовленість щодо того, що з будівництвом комплексу нам допоможе область. На це з обласного кошторису вже виділено 1,6 млн. грн., і є перспектива, що з області нам «перекриють» близько 50 % вартості будівництва, - зазначив Олег Дацюк.

До слова, орієнтовна вартість зведення сучасного комплексу - близько 20 млн. грн. Натхненники його будівництва переконують, що займатимуться там діти зі всього району. До того ж у місті справді гостро бракує нормальної зали, адже солідні спортивні змагання проходять у Здолбунові часто. І якщо цей амбітний проект таки буде втілено у життя, то новий сучасний заклад відкриє чимало перспектив. Тож чекатимемо, коли проект майбутнього спорткомплексу представлять широкому загалу.

Зміни до бюджету депутати, врешті, таки підтримали, врахувавши і дискусійні «голосові» пропозиції.

Затвердження, звернення і питання без відповідей

По тому депутати затвердили список присяжних Здолбунівського районного суду, погодили призначення на посаду директора Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ольги Поліщук, яка упродовж останнього часу виконувала обов’язки керівника закладу та зуміла забезпечити діяльність школи на належному рівні у непростих умовах, а також ухвалили ще ряд рішень. Єдиним питанням, щодо якого більшість ради проголосувала проти, стало про надання згоди на здачу в оренду частини адмінприміщення районної ради для розміщення Здолбунівського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області. Нині виконавча служба працює у приміщенні, котре нагально потребує ремонту. Але поки що новосілля у виконавців не буде.

Підтримали депутати й кілька звернень, серед яких - вимога до Парламенту та Кабміну запровадити мораторій на підвищення з 1 липня 2016 року тарифів на житлово-комунальні послуги, заборонити нараховувати та стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги, а також заборонити постачальникам тепла, газу, електроенергії, виставляти споживачам авансові рахунки за послуги, яких ще не надали. Все це, звісно, на часі, але ж хто там, у Києві, читає такі звернення, а, тим паче, реа­гує на них?

Насамкінець учасники сесійного засідання мали змогу поспілкуватися з представником РЕМу. Запитань до нього було багато - і про відключення електроенергії, і про неможливість дотелефонуватися до диспетчерів... А от відповіді прозвучали не на всі. Проте гість обіцяв розібратися з кожною нагальною проблемою. Тому все, як завжди: поживемо - побачимо.

Марина СТЕПАНЮК.