Гімназисти освоюватимуть шкільну метеостанцію

Здолбунівська гімназія наприкінці серпня отримала обладнання для реалізації проекту «Шкільна метеостанція» у рамках всеукраїнського проекту «Школа SMART», яку організувала краудфандингова платформа GoFundEd.

До участі у всеукраїнському проекті залучили близько сорока шкіл з усієї держави. Вісім з них, у тому числі й Здолбунівську гімназію, обрали до участі у першому етапі. Для реалізації проекту треба було зібрати суму на придбання потрібного обладнання – 30 тисяч гривень. Завдяки небайдужим благодійникам це вдалося зробити.

За задумом організаторів проекту, станцію повинні встановити з участю учнів, аби вони детальніше розібралися в особливостях роботи з мікрокомп’ютером. Зі стан­цією працюватимуть учні 7, 8 та 9 класів у позаурочний час, залучати школярів до роботи будуть уже з жовтня. Поки що вчителі самі освоюють нові прилади.



- Зараз намагаюся розібратися у роботі обладнання, аби дітям згодом було легше з ним працювати. На уроках уже демонстрував його учням, щоб вони поступово знайомилися з приладами. Сам проект сподіваємося реалізувати протягом навчального року, - розповів заступник директора з навчальної роботи Здолбунівської гімназії Олександр Галик.

Метеостанція складається з двох блоків. Один з них планують розмістити зовні для отримання даних з навколишнього середовища – температури повітря, вологості, освітлення та ін. Інший блок розмістять у приміщенні. Туди надходитиме та оброблятиметься інформація з першого блока.

Шкільна метеостанція стане корисним помічником у процесі вивчення школярами азів роботи з мікрокомп’ютером, а також у проведенні практичних дослідів з фізики та гео­графії.

Ірина САМЧУК.