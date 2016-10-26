Військова служба за контрактом – майбутнє української армії

У час, коли в країні триває неоголошена війна, нашій державі потрібна професійна армія.

Професійно підготовлений солдат-контрактник – це важлива ланка обороноздатності країни, що піклується про забезпечення цілісності і недоторканості нашої держави.

Якщо ви бажаєте зробити військову кар’єру, проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України – найоптимальніший варіант здійснення вашої мрії.

На військову службу за контрактом приймають громадян віком від 18 до 40 років (до 55 років в особливий період), які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантії цих прав та свобод закріпленні в Конституції України і законах України. У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Віт­чизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їхньої рівноцінної заміни.

Переваги, перспективи та соціальні гарантії військової служби за контрактом:

1. Стабільне грошове забезпечення (від 7000 грн. на місяць), можливість кар’єрного росту та отримання надбавки за професійну майстерність;

2. Можливість брати участь у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва;

3. Право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (після закінчення терміну першого контракту);

4. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів;

5. Безкоштовні обіди у робочі дні (або, за бажанням, отримання грошової компенсації у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду). Під час виконання заходів навчально-бойової підготовки у таборах та навчальних центрах - триразове харчування;

6. Отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовцям і членам їх сімей;

7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України (не більше одного разу на рік);

8. Можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;

9. Щорічна відпустка зі збереженням грошового, матеріального забезпечення тривалістю від 30 до 45 календарних днів (в залежності від вислуги років);

10. Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту;

11. Отримання права на пенсійне забезпечення, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше, або в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, або служба в інших силових органах.

Усі, хто бажає проходити службу за контрактом, звертайтесь за довідками у Здолбунівський районний військовий комісаріат за адресою: м. Здолбунів,

вул. Незалежності, 22, або за телефоном (03652) 2-25-03.

О. П. ЄМЧЕНКО,

військовий комісар Здолбунівського РВК.