Військова служба за контрактом – майбутнє української армії

У час, коли в країні триває неоголошена війна, нашій державі потрібна професійна армія.
Професійно підготовлений солдат-контрактник – це важлива ланка обороноздатності країни, що піклується про забезпечення цілісності і недоторканості нашої держави.
Якщо ви бажаєте зробити військову кар’єру, проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України – найоптимальніший варіант здійснення вашої мрії.
На військову службу за контрактом приймають громадян віком від 18 до 40 років (до 55 років в особливий період), які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантії цих прав та свобод закріпленні в Конституції України і законах України. У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їхньої рівноцінної заміни.
Переваги, перспективи та соціальні гарантії військової служби за контрактом:
1. Стабільне грошове забезпечення (від 7000 грн. на місяць), можливість кар’єрного росту та отримання надбавки за професійну майстерність;
2. Можливість брати участь у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва;
3. Право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (після закінчення терміну першого контракту);
4. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів;
5. Безкоштовні обіди у робочі дні (або, за бажанням, отримання грошової компенсації у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду). Під час виконання заходів навчально-бойової підготовки у таборах та навчальних центрах - триразове харчування;
6. Отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовцям і членам їх сімей;
7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України (не більше одного разу на рік);
8. Можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;
9. Щорічна відпустка зі збереженням грошового, матеріального забезпечення тривалістю від 30 до 45 календарних днів (в залежності від вислуги років);
10. Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту;
11. Отримання права на пенсійне забезпечення, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше, або в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, або служба в інших силових органах.
Усі, хто бажає проходити службу за контрактом, звертайтесь за довідками у Здолбунівський районний військовий комісаріат за адресою: м. Здолбунів,
вул. Незалежності, 22, або за телефоном (03652) 2-25-03.
О. П. ЄМЧЕНКО,
військовий комісар Здолбунівського РВК.
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