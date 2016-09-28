Вкрадений телефон оперативно повернули власнику

Пограбування на вулицях належить до найзухваліших злочинів, тому правоохоронці докладають чимало зусиль для того, щоб запобігти таким правопорушенням.

Днями до Здолбунівського відділення поліції надійшло телефонне повідомлення від 17-річного жителя Дубенського району про те, що двоє невідомих осіб відібрали у нього мобільний телефон.

На місце події, яка сталася в с. Здовбиця, одразу виїхали дві групи швидкого реа­гування Здолбунівського відділення поліції. Завдяки злагодженим діям правоохоронців та відомими їм ознаками злочинців, поліцейські зуміли затримати грабіжників по гарячих слідах. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, один з яких є неповнолітнім. Під час спілкування з правоохоронцями молодики зізналися в скоєному злочині та розповіли, де викрадений ними мобільний телефон. До слова, ці громадяни й раніше неодноразово вчиняли кримінальні проступки. Та, судячи з їхніх вчинків, на шлях виправлення ставати не збирались.



– За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років, - зазначає начальник Здолбунівського ВП підполковник поліції Сергій Криса.

Викрадений мобільний телефон уже повернули законному власнику. Небайдужість правоохоронців, їхня відданість службовому обов’язку стали основою оперативного розкриття злочину.

Оксана ПЕТРЕНЧУК,

Здолбунівське ВП.