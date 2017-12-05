Підсумки сезону-2017

У футбольному сезоні-2017 ФК «Експрес», створений у лютому 2017 року, дебютував у другій лізі чемпіонату Рівненської області з футболу. Наші футболісти розділили 6-7 місця з командою «Верес-Водник», здобувши 32 очки, що можна вважати успіхом. Адже на початку сезону керівництво клубу ставило своїм спорт­сменам мету: закріпитися у першій шістці турнірної таб­лиці.

У кожному матчі залізничники намагалися нав’язати суперникам власну манеру гри. Щоправда, вдавалося не все - часом бракувало досвіду.

Перед початком сезону основним було питання комплектації команди. У більшості колективи, які беруть участь в першості області в усіх лігах, підсилюють свій склад запрошеними гравцями. Однак до ФК «Експрес» запросили лише місцевих футболістів зі стажем і молодих вихованців ДЮСШ. На поле виходили гравці різного віку, тож «сплав» молодості й досвіду мав стати запорукою успіху. Середній вік гравців становив 25 років. Усього в листі-заявці значилося 29 гравців.



Проте без прорахунків також не обійшлося. Адже були й такі гравці, котрі за сезон примудрилися «побувати» у двох-трьох клубах.

Щоб оцінити гру усіх футболістів, визначити слабкі місця, випробувати різну тактику ведення гри, ФК «Експрес» у березні-квітні проводив матчі на Кубок Рівненської МФФ 2017 року пам’яті Леоніда Молчановського. У підсумку команда стала п’ятою з дев’яти учасників і здобула «Приз справедливої гри».

У сезоні-2017 в активі ФК «Експрес» були й успіхи, і невдачі. Протягом сезону команда зіграла 22 матчі. Ще у двох їй було зараховано технічні поразки та в двох - суперникам. Співвідношення м’ячів у І колі склало 24:19 (+5), у ІІ - 19:25 (-6), а загалом у сезоні - 43:44 (-1).

У першості області команд другої ліги 13 футболістів ФК «Експрес» зуміли вразити ворота суперників. Кращим бомбардиром команди став Ю. Гриценко - 7 голів, результативними були С. Мельничук і П. Левечко - по 5 голів. По три голи забили В. Вербенчук і В. Теребійчук, по два - П. Сіліхін та Т. Топоровський, по одному - Ю. Яцюк, А. Трофімчук, Т. Стельмащук, В. Краска.

Для декого з гравців ФК «Експрес» сезон не склався. Після нанесення травм гравцеві ФК «Стир» КДК РОФФ на 12 місяців (до 21 червня 2018 року) дискваліфікував захисника основного складу Я. Панюка. Травмований ключовий півзахисник В. Теребійчук у ІІ колі не зміг виходити на поле. Через непередбачувані обставини в другій половині сезону залишив клуб «забивний» півзахисник С. Мельничук. Через травми та перебір жовтих карток провідні гравці пропускали вкрай важливі поєдинки.

Упродовж сезону ФК «Експрес» отримав незнач­ну спонсорську допомогу, адже не всі у нашому районі байдужі до справ клубу. Наприклад, коштом ОО ПП «УКРОП» було придбано комплект футбольної форми і п’ять м’ячів. Надали посильну допомогу і ТОВ «Колос-Інвест», МПзОВ «Квант». Безпеку й громадський порядок на стадіоні під час календарних матчів забезпечували працівники поліції. І звісно ж, футболістів підтримували віддані вболівальники. Причому, як у домашніх, так і в гостьових поєдинках.

Проте команда, яка представляє товариство залізничників, не отримала жодної фінансової допомоги від підприємств залізниці. Кош­том цивільної особи здійс­нювалися оплата праці суддів, медичного персоналу, відеозйомка матчів, робота працівників, які готували футбольне поле до ігор. Також ця особа внесла заявковий внесок.

Керівники району забезпечили автотранспорт на виїзні календарні матчі, виділялися з районного бюджету кошти (по 1 тис. грн. на гру) на харчування учасників змагань.

Отож, уроки минулого сезону потрібно засвоїти, тоді команда заграє краще. А саме цього від експресівців очікують вболівальники.

Володимир ГРОГОЛЬ,

голова комітету зі зв’язків зі

ЗМІ ГО «ЗМФФ».