Юні спортсмени завоювали нагороди

У Луцьку 21 жовтня відбувся відкритий турнір з важкої атлетики серед молоді на призи заслуженого тренера України М. Г. Авраменка.

У ньому взяли участь і здолбунівські важкоатлети. У ваговій категорії до 50 кг перше місце з сумою двоборства 131 кг посів учень Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Максим Демчишин. У ваговій категорії до 56 кг золоту медаль з сумою двоборства 160 кг здобув учень Здолбунівської гімназії Василь Устименко. А абсолютним чемпіоном турніру та переможцем у ваговій категорії до 77 кг з сумою двоборства 271 кг став майстер спорту України Дмитро Шемчук.

Підготували спортсменів заслужений тренер України, майстер спорту Володимир Гордійчук та тренер з важкої атлетики ДЮСШ Здолбунівської районної ради, майстер спорту Дмитро Марчук.

Дирекція ДЮСШ Здолбунівської районної ради.