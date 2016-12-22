Важкоатлети – молодці!

Команда здолбунівських важкоатлетів.

З п’ятого по восьме грудня у Луцьку проходив відкритий чемпіонат ВФСТ «Колос» АПК України з важкої атлетики серед учнів ДЮСШ. У ньому взяли участь команди з шести областей нашої держави, серед яких – і здолбунівчани.

Виступили наші спортсмени вдало. Чемпіоном у ваговій категорії до 41 кг став учень Здолбунівської гімназії Павло Крашановський. Ще одну золоту медаль - у ваговій категорії до 77 кг - здобув Дмитро Шемчук (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1). Срібним призером у ваговій категорії до 45 кг став Максим Демчишин (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1), ще один учень цього ж навчального закладу Андрій Ковалець здобув срібло у ваговій категорії 62 кг. Бронзовим призером змагань став Василь Устишенко (Здолбунівська гімназія).

Залікові бали до командної скарбниці принес­ли Владислав Михальчук (Здолбунівська ЗОШ І ст. № 7), Микола Михальчук (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6), Андрій Гаврищак (Здолбунівська гімназія), Денис Постнов (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3), Максим Олісієвець (ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ») та Захар Филипчук (Здолбунівська гімназія).



Підготували спортсменів до змагань заслужений тренер України, майстер спорту з важкої атлетики Володимир Гордійчук, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики Сергій Астахов та майстер спорту України Дмитро Марчук.

Дирекція ДЮСШ

Здолбунівської

районної ради.

А тим часом

Вихованець заслуженого тренера України Володимира Гордійчука Роман Василевський зі Здолбунова став призером чемпіонату Європи з важкої атлетики. Роман виборов для збірної команди України з важкої атлетики бронзову медаль з результатом 373 кг (170 кг + 203 кг), а також «мале» срібло у поштовху.