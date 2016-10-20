Мізочанин став чемпіоном України

У місті Харків з тридцятого вересня по четверте жовтня цього року проходив чемпіо­нат України з кікбоксингу. Рівненську область на цих змаганнях представляв уродженець селища Мізоч Володимир Царук.

Наш земляк виступив успішно, адже в напружених і подекуди драматичних поєдинках виграв титул чемпіона України серед спортсменів у ваговій категорії до 81 кг.

Загалом Володимир Царук на сьогодні є вже дев’ятиразовим чемпіоном України та чинним чемпіоном світу у ваговій категорії до 75 кг. Звісно, досягти цього було б неможливо без постійної праці над собою і, як з вдячністю зазначає Володимир, без наполегливих тренувань під мудрим керівництвом його наставників у спорті - Віктора Мазура, Володимира Анцибора, Ростислава Саєнка.

Вл. інф.

На фото зліва направо: заслужений тренер України Ростислав САЄНКО та вкот­ре чемпіон України Володимир ЦАРУК.