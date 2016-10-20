Мізочанин став чемпіоном України

У місті Харків з тридцятого вересня по четверте жовтня цього року проходив чемпіонат України з кікбоксингу. Рівненську область на цих змаганнях представляв уродженець селища Мізоч Володимир Царук.
Наш земляк виступив успішно, адже в напружених і подекуди драматичних поєдинках виграв титул чемпіона України серед спортсменів у ваговій категорії до 81 кг.
Загалом Володимир Царук на сьогодні є вже дев’ятиразовим чемпіоном України та чинним чемпіоном світу у ваговій категорії до 75 кг. Звісно, досягти цього було б неможливо без постійної праці над собою і, як з вдячністю зазначає Володимир, без наполегливих тренувань під мудрим керівництвом його наставників у спорті - Віктора Мазура, Володимира Анцибора, Ростислава Саєнка.
Вл. інф.
На фото зліва направо: заслужений тренер України Ростислав САЄНКО та вкотре чемпіон України Володимир ЦАРУК.
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